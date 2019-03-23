Чим небезпечна депресія у молодих людей і як це вплине на їх майбутнє

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Депресія у молодості призводить до втрат пам'яті після 50 років
Депресія у молодості призводить до втрат пам'яті після 50 років / Фото з відкритих джерел

Молоді люди все частіше страждають на депресію. Пригнічений стан, який настає після 20 років, не тільки знижує якість життя, а й збільшує ймовірність втрати пам'яті в зрілому віці.

Вчені з Університету Суссексу під час масштабного дослідження встановили, що депресія, яка виникла після 20 років, знижує обсяг пам'яті після 50 років, пише MedikForum. Загалом вони проаналізували дані 18 тисяч людей.

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Особливу небезпеку становлять депресії і тривожних розлади, які виникають у період від 20 до 50 років. Зокрема, один епізод депресії виробляє незначний вплив на пам'ять людей після 50, незалежно від того, у якому віці людина перебувала у пригніченому стані.

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Проте, якщо таких епізодів було два, три або більше протягом кількох десятків років – це викликає стабільне зниження функціонування пам'яті до моменту досягнення 50-річного віку.

Окрім того, автори дослідження вважають, що молоді люди можуть захистити свою майбутню пам'ять, якщо будуть вчасно лікувати депресії та влаштовувати профілактику.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Психологія Депресія
Джерело: 24 Канал
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