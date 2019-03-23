Чим небезпечна депресія у молодих людей і як це вплине на їх майбутнє

Молоді люди все частіше страждають на депресію. Пригнічений стан, який настає після 20 років, не тільки знижує якість життя, а й збільшує ймовірність втрати пам'яті в зрілому віці.

Вчені з Університету Суссексу під час масштабного дослідження встановили, що депресія, яка виникла після 20 років, знижує обсяг пам'яті після 50 років, пише MedikForum. Загалом вони проаналізували дані 18 тисяч людей.

Читайте також: Як побороти весняну депресію: три дієві поради

Особливу небезпеку становлять депресії і тривожних розлади, які виникають у період від 20 до 50 років. Зокрема, один епізод депресії виробляє незначний вплив на пам'ять людей після 50, незалежно від того, у якому віці людина перебувала у пригніченому стані.

Проте, якщо таких епізодів було два, три або більше протягом кількох десятків років – це викликає стабільне зниження функціонування пам'яті до моменту досягнення 50-річного віку.

Окрім того, автори дослідження вважають, що молоді люди можуть захистити свою майбутню пам'ять, якщо будуть вчасно лікувати депресії та влаштовувати профілактику.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.