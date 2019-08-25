Чим небезпечна краснуха для вагітних

Краснуха вірусне захворювання, яке особливо небезпечне для вагітних та для малюків в утробі. Краснуха відноситься до групи TORCH-інфекцій – хвороб, які викликають серйозні вади розвитку і навіть загибель плода.

Заразитися краснухою можна, контактуючи з хворим, при цьому інфекція досить підступна, оскільки її джерело стає небезпечним для оточуючих ще за тиждень до прояву висипу – основного симптому, за яким можна запідозрити наявність хвороби, зазначають лікарі. Крім того, часто краснуха може протікати безсимптомно або з маловираженими і нехарактерними ознаками.

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Загальні симптоми краснухи:

• Висип – червоні цятки, які спочатку з’являються на обличчі, а потім поширюються далі по тілу. Висипання не тримаються на тілі довше тижня і не залишають слідів.

• Збільшення, хворобливість лімфовузлів, переважно тих, які розташовані на шиї, за вухами.

• Температура, слабкість, головний біль.

• Рідше біль у горлі і кон’юнктивіт.

Вплив на вагітну

У майбутніх мам захворювання може протікати виражено або зовсім непомітно, без явних ознак. Краснуха у жінок в положенні нерідко стає причиною завмирання вагітності, викидня або розвитку ускладнень в пологах.



Краснуха у вагітних може спровокувати викидень

Вплив на плід

Найбільша небезпека для плоду виникає у разі зараження мами в першому триместрі вагітності: чим раніше, тим гірше. Після 20 тижнів ризик для малюка зменшується.

У більшості випадків проникнення інфекції в ембріон закінчується його загибеллю. Якщо ж дитина виживає, то у нього розвивається вроджена краснуха, для якої характерні:

• сліпота;

• глухота;

• вади серця.

Такі дітки, як правило, народжуються з недостатньою вагою і зростом, уповільнений фізичний розвиток зберігається і в подальшому. Зокрема, у таких діток виникають проблеми з нервовою системою, психікою і інтелектом. Якщо спочатку у новонародженого відсутні явні ознаки хвороби, то з часом вони можуть виявитися у вигляді різних неврологічних симптомів – судом, напруги тім’ячка, гіпертонусу м’язів.



Дитинка народжується із вродженою краснухою

Обстеження та лікування вагітних жінок

Всіх вагітних жінок обстежують на наявність у них антитіл до вірусу краснухи. Як правило, це робиться два рази для визначення активності інфекційного процесу.

Краснуха і аборт

Жінці, котра захворіла на краснуху на самому початку вагітності (до 12 тижнів), лікарі після ретельного обстеження і достовірного підтвердження діагнозу, рекомендують робити аборт.

Профілактика

Найкраща профілактика краснухи – вакцинація. Важливо пам’ятати, що до вагітності слід готуватися: заздалегідь пройти повне обстеження організму, здати аналізи на TORCH-інфекції та у разі необхідності зробити щеплення. Не варто опиратися на свої дитячі спогади або спогади мами про те, що колись у вас була краснуха, наявність імунітету до захворювання має бути підтверджено достовірним способом – спеціальним аналізом крові.

Якщо ж вагітність настала, а дослідження показали, що захисту від краснухи немає, слід всіляко уникати контактів з дітьми, так як саме від них і заражаються дорослі.