Що таке нервова булімія: основні симптоми і у чому полягає небезпека

Російську гімнастку Олександру Солдатову госпіталізували після спроби суїциду. У дівчини також діагностували булімію. Що це таке – читайте у матеріалі.

Що таке булімія?

Булімія – це підвищене відчуття голоду, що спричиняє неконтрольоване переїдання. Такий розлад є небезпечним для здоров’я людини. Нервовою булімією страждають люди, які переймаються своєю вагою та думкою інших людей, пише The Siver Times.

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Така хвороба небезпечна тим, що може спричинити серцеву недостатність, цукровий діабет та запалення стравоходу. Люди, які страждають на булімію, можуть бути психічно нестабільними, а нервове перенапруження може довести до суїциду.

Основні ознаки того, що у людини неровова булімія:



• переїдання за кожним прийомом їжі;

• неконтрольований апетит;

• піднесений настрій під час їжі, в інший час – пригнічений та дратівливий;

• муки сумління після прийому їжі;

• шлункова кровотеча;

• порушення менструального циклу у жінок;

• відмова від спілкування з людьми, небажання вчитися та працювати;

• запори.

Проблема булімії у тому, що люди, які відчувають провину після прийому їжі, намагаються швидше позбутися того, що з'їли. Вони викликають блювоту, п'ють сильні проносні або йдуть на дуже інтенсивне тренування.



Булімію потрібно лікувати / hellodoctor.co.za

Нервова булімія: лікування

При лікуванні булімії професійна медична допомога з консультаціями психотерапевта чи психіатра є необхідними. Ефективним є поєднання психотерапевтичних методик з медикаментозним лікуванням.

Надзвичайно тяжкі стани, такі як виснаження, зневоднення, наявних суїцидальних нахилів, потребують перебування в стаціонарі. Варто позбутися негативних впливів перебігу хвороби і навчитися контролювати власну поведінку.

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