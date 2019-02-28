Чим небезпечне хропіння та що таке апное

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Небезпека хропіння
Небезпека хропіння / pixabay.com

Хропіння супроводжується затримками дихання. Тобто людина хропить, а потім ніби захлинається повітрям, далі настає пауза – затримка дихання, і вона знову починає дихати. І така пауза дуже небезпечна.

Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 розповіла Юлія Шукліна, лікар-оториноларинголог, керівник напряму хірургії голови та шиї ММ "Добробут".

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Апное – спонтанна зупинка дихання уві сні. Вона може призводити до того, що в цей момент мозок недоотримує кисень. Якщо затримки тривають дуже короткий відрізок часу (мілісекунди), то це не критично впливає на організм.

А ось затримка дихання на кілька секунд і більше вже спричиняє негативний вплив (порушення дихання уві сні призводить до погіршення якості сну і, як наслідок, до денної сонливості, зниження концентрації уваги, погіршення пам'яті, дратівливості, апатії, зниження потенції, підвищення артеріального тиску).

хропіння
Хропіння спричиняє кисневе голодування мозку 

Синдром апное може навіть призводити до гіпоксії мозку і дуже рідко до летальних наслідків. Тому якщо ви помічаєте у своїх рідних ось такі паузи, то це пряме показання, щоб піти на обстеження і, якщо потрібно, пройти лікування хропіння.

Детальніше про хропіння у дорослих та дітей – читайте у матеріалі.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя
Джерело: Здоров'я 24
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