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Чим небезпечне переїдання та як відновити звичайний режим харчування після свят: поради лікаря

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Небезпечне переїдання / besthealthmag.ca

Переїдання небезпечне тим, що перевантажуються всі ферментні та травні системи організму. Окрім того, є ризик створення завеликого тиску на клапани, що розміщуються між шлунком та дванадцятипалою кишкою і шлунком та стравоходом.

Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 розповіла лікар-гастроентеролог Медичного центру Medicover, кандидат медичних наук Христина Квіт.

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За її словами, внаслідок переїдання може розвинутись недостатність клапанів органів травної системи із прогресуванням ускладнень.

 
Лікар-гастроентеролог Христина Квіт
“Також, через неможливість організмом перетравити за один раз велику порцію їжі, переїдання створює умови для розвитку дисбактеріозу кишківника – їжа туди поступає напів перетравлена, і користі з неї організм не отримує”.

За словами лікарки, відновити звичний режим харчування легко. Варто споживати необхідну для щоденного раціону кількість їжі. 

 
Лікар-гастроентеролог Христина Квіт
“Страви, які залишились після святкування, краще не доїдати, бо це спровокує понаднормове надходження калорій. Спробуйте готувати менше. А тим, що залишилося, поділіться з друзями, влаштувавши міні-свято на обідній перерві у робочому колективі”.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здорове харчування Новини Здоров'я Здорове життя Здоров'я Медицина Лікування
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