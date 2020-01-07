Чим небезпечне переїдання та як відновити звичайний режим харчування після свят: поради лікаря
Переїдання небезпечне тим, що перевантажуються всі ферментні та травні системи організму. Окрім того, є ризик створення завеликого тиску на клапани, що розміщуються між шлунком та дванадцятипалою кишкою і шлунком та стравоходом.
Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 розповіла лікар-гастроентеролог Медичного центру Medicover, кандидат медичних наук Христина Квіт.
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За її словами, внаслідок переїдання може розвинутись недостатність клапанів органів травної системи із прогресуванням ускладнень.
За словами лікарки, відновити звичний режим харчування легко. Варто споживати необхідну для щоденного раціону кількість їжі.
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