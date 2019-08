Чим небезпечні бальзами для губ

Сухість губ досить неприємний симптом, аби усунути його, ми часто ретельно обираємо бальзами для губ. Та чомусь після їх використання, ми не лише не отримуємо бажаного результату, а й відчуваємо ще більший дискомфорт та тріщинки на губах.

А все тому, що насправді не усі бальзами для губ є якісними. Особливо ті, які можна придбати на касі в супермаркеті. Окрім того, якщо сухість губ зберігається після використання якісних бальзамів, проблема криється не в косметиці, а у вас самих, точніше – в алергені, яким може бути один з інгредієнтів бальзаму для вашого організму, зазначають дерматологи.

Чому бальзам для губ не найкраще рішення проти їх сухості

Багато бальзамів містять у своєму складі вітамін Е, і хоч значна кількість людей вважають його ідеальним зволожувальним інгредієнтом, на жаль, це не завжди так.



Губи можуть тріскати через чутливість до вітаміну Е

Група американських вчених з’ясувала, що у 33 людей з 100 розвивається контактний дерматит при зовнішньому застосуванні вітаміну Е. При цьому сам вітамін – взагалі, в цілому – звинувачувати не можна, адже однією з найпоширеніших алергенних форм є його синтетична форма (dl-alpha-tocopherol). Якщо ви підозрюєте, що губи тріскаються через чутливість до вітаміну Е, для початку вибирайте продукти, де він якщо не відсутній, то хоча б знаходиться в кінці списку складників, зазначеного на упаковці.

Ланолін

Ланолін – це віск тваринного походження, що виробляється сальними залозами овець (виробляють його не тварини: ланолін отримують шляхом спеціальної лужної обробки овечої вовни). Він часто входить до складу бальзамів для губ, адже має здатність добре пом’якшувати шкіру. Ланолін дійсно добре зволожує, але ті засоби, які підходять для тіла, не завжди так само добре підійдуть для чутливих губ.

І якщо ви поцікавитесь скільки людей мають алергію на ланолін, то здивуєтеся, яким високим буде показник.



Кокосова, мигдальна, рецинова олії можуть бути алергенами

Рицинова олія

Компонент, який міститься в великій кількості в різній косметиці для губ. Олію отримують із плодів рослини рицини, вона на 90% складається з рицинолевої кислоти – саме вона найчастіше і буває алергеном. Менш імовірно, але інші олії (кокосова, мигдальна та навіть оливкова) можуть бути алергенами теж.

Ароматизатори

Ароматизатори дуже алергенні. Звісно, справжні парфуми не додають в бальзами для губ, але ароматичні добавки часто допомагають виробникам маскувати запахи занадто хімічних інгрідієнтів.

Найбільш шкідливі – це ароматизатори, які мають запахи троянди гераніол (geraniol) і цитронелол (citronellol), а також коричний альдегід (cinnamaldehyde) і перцева м’ята (рeppermint). Вони можуть бути отримані як з синтетичних, так і натуральних джерел, тому те, що ваш бальзам для губ "100% натуральний" автоматично не означає, що він вільний від потенційних алергенів



Якщо ви маєте алергію на мед, уникайте в складі бальзамів бджолиного воску

Бджолиний віск

Тут питання в першу чергу викликає прополіс – побічний продукт життєдіяльності бджіл, який в складі косметичних засобів часто змішують з воском. Прополіс – це своєрідний "клей" з деревної стружки і рослинних смол, яким бджоли запечатують щілини і вільний простір у вулику. Авторитетне видання The Journal of Pharmacy and Bioallied Sciences стверджує, що саме цей компонент може викликати хворобливу контактну реакцію шкіри губ – від свербіння і лущення до тріщин.

Фактор SPF

Сонцезахисні фільтри можуть бути хімічними, і тоді побічним ефектом ваших зусиль по захисту від сонця, ймовірно, стане хронічне пересихання губ. Дослідження в області фітодерматології і фотоіммунології давно оголосили косметику із захисним хімічним екраном – фактором ризику розвитку алергічних реакцій. Уникайте найменувань oxybenzone (також benzophenone-3), octinoxate, avobenzone, octisalate і octylcrylene на етикетках. Вибирайте сонцезахисний бальзам з мінеральним екраном (фізичним) – таким як, оксид цинку або діоксид титану.