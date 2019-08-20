Чим небезпечні чаї для схуднення
З одного боку, чаї для схуднення – приваблива річ: п'єш, худнеш і не потрібно нічого робити. З іншого боку, через вживання таких чаїв у людини виникає низка проблем зі здоров'ям.
Багато людей, особливо жінки, бажаючи отримати швидкий ефект в зниженні ваги, вдаються до допомоги різних спеціальних чаїв та напоїв, пише дієтолог Світлана Фус.
Здоровий раціон: Супрун назвала 15 ознак здорового харчування
Популярні чаї з написами "Слім", "Fit", "Струнка фігура", тощо вводять вас в оману. Їх виробники спекулюють на тому, що люди плутають зайвий жир і зайву вагу.
Так, ви звісно, порадієте мінусу на вагах, хоча у дзеркалі нічого не змінилося.
Що робить чай для схуднення? Такий чай – це суміш трав, які стимулюють роботу травної та сечовидільної системи. Він має сечогінну і послаблюючу дію.
У результаті з організму виводиться частина води та спорожняється кишківник. Тому ваги показують мінус.
Якщо ж ви хотіли позбутися жирових відкладень, то вони залишаться, а вода повернеться так само швидко, як і пішла.
Чим шкідливі чаї для схуднення
Зловживання такими чаями може завдати серйозної шкоди організму. Часте їх застосування призводить до:
- водно-електролітних порушень;
- негативних змін бактеріальної флори кишечника;
- випадіння волосся;
- погіршення стану шкіри й нігтів;
- поганого засвоєння вітамінів і мінералів.
Вживання чаїв не допоможе схуднути.
Щоб позбутися зайвих кілограмів – потрібно скоригувати раціон, дотримуватися режиму харчування, регулярно займатися фізичними вправами. Саме ці речі зроблять тіло здоровим та красивим.
Пам'ятайте: самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.