Чим небезпечні чаї для схуднення

З одного боку, чаї для схуднення – приваблива річ: п'єш, худнеш і не потрібно нічого робити. З іншого боку, через вживання таких чаїв у людини виникає низка проблем зі здоров'ям.

Багато людей, особливо жінки, бажаючи отримати швидкий ефект в зниженні ваги, вдаються до допомоги різних спеціальних чаїв та напоїв, пише дієтолог Світлана Фус.

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Популярні чаї з написами "Слім", "Fit", "Струнка фігура", тощо вводять вас в оману. Їх виробники спекулюють на тому, що люди плутають зайвий жир і зайву вагу.

Так, ви звісно, порадієте мінусу на вагах, хоча у дзеркалі нічого не змінилося.

Що робить чай для схуднення? Такий чай – це суміш трав, які стимулюють роботу травної та сечовидільної системи. Він має сечогінну і послаблюючу дію.

У результаті з організму виводиться частина води та спорожняється кишківник. Тому ваги показують мінус.

Якщо ж ви хотіли позбутися жирових відкладень, то вони залишаться, а вода повернеться так само швидко, як і пішла.

Чим шкідливі чаї для схуднення

Зловживання такими чаями може завдати серйозної шкоди організму. Часте їх застосування призводить до:

водно-електролітних порушень; негативних змін бактеріальної флори кишечника; випадіння волосся; погіршення стану шкіри й нігтів; поганого засвоєння вітамінів і мінералів.

Вживання чаїв не допоможе схуднути.

Щоб позбутися зайвих кілограмів – потрібно скоригувати раціон, дотримуватися режиму харчування, регулярно займатися фізичними вправами. Саме ці речі зроблять тіло здоровим та красивим.

Пам'ятайте: самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

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