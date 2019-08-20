Чим небезпечні чаї для схуднення

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Чим небезпечні чаї для схуднення
Чим небезпечні чаї для схуднення / psychologies.co.uk

З одного боку, чаї для схуднення – приваблива річ: п'єш, худнеш і не потрібно нічого робити. З іншого боку, через вживання таких чаїв у людини виникає низка проблем зі здоров'ям.

Багато людей, особливо жінки, бажаючи отримати швидкий ефект в зниженні ваги, вдаються до допомоги різних спеціальних чаїв та напоїв, пише дієтолог Світлана Фус.

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Популярні чаї з написами "Слім", "Fit", "Струнка фігура", тощо вводять вас в оману. Їх виробники спекулюють на тому, що люди плутають зайвий жир і зайву вагу.

Так, ви звісно, порадієте мінусу на вагах, хоча у дзеркалі нічого не змінилося.

Що робить чай для схуднення? Такий чай – це суміш трав, які стимулюють роботу травної та сечовидільної системи. Він має сечогінну і послаблюючу дію.

У результаті з організму виводиться частина води та спорожняється кишківник. Тому ваги показують мінус.

Якщо ж ви хотіли позбутися жирових відкладень, то вони залишаться, а вода повернеться так само швидко, як і пішла.

via GIPHY

Чим шкідливі чаї для схуднення

Зловживання такими чаями може завдати серйозної шкоди організму. Часте їх застосування призводить до:

  1. водно-електролітних порушень;
  2. негативних змін бактеріальної флори кишечника;
  3. випадіння волосся;
  4. погіршення стану шкіри й нігтів;
  5. поганого засвоєння вітамінів і мінералів.

Вживання чаїв не допоможе схуднути.

Щоб позбутися зайвих кілограмів – потрібно скоригувати раціон, дотримуватися режиму харчування, регулярно займатися фізичними вправами. Саме ці речі зроблять тіло здоровим та красивим.

Пам'ятайте: самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Шлунково-кишковий тракт
Джерело: Здоров'я 24
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