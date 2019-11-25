Чим небезпечні скраби для шкіри

У багатьох блогах і статтях про догляд за шкірою рекомендують використовувати скраби. Для відлущування шкіри, для боротьби з чорними крапками або для позбавлення від жирного блиску. Але чи справді вони такі ефективні та безпечні?

Скраби відповідають за відлущування або видалення відмерлих клітин з поверхні шкіри. Ефект досягається шляхом натуральних або синтетичних абразивів у складі: дрібних частинок, які в процесі нанесення засобу збільшують ефект від тертя, як наждачний папір.

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Чим шкідливі скраби?

На найбільшому форумі про догляд за шкірою – Skincare Addiction, про скраби давно забули. Найвідоміший (і дешевий) на Заході скраб St.Ives Apricot Scrub став буквально негативним словом – так тепер називають поганий і шкідливий догляд за шкірою.

Причин для антипатії дві.

Занадто агресивна дія скрабів на шкіру. Скраби з натуральними абразивами у складі – найгірший варіант для шкіри обличчя. Через гостру форму абразивних частинок, вони можуть викликати мікропошкодження шкіри і порушити цілісність захисного бар'єра.

Виняток – м'які засоби з натуральними гранулами жожоба (jojoba beads) або дрібною бамбуковою пудрою (bamboo powder) в складі. Гранули жожоба роблять з воскової фракції цієї рослини, в результаті обробки виходять гладкі округлі частинки, які не травмують шкіру. А бамбукова пудра часто продається як продукт формату "просто додай води", при змішуванні сухої пудри з банки з невеликою кількістю води виходить злегка абразивна паста, яка дуже м'яко відлущує шкіру.



Скраби пошкоджують шкіру

Шкода для навколишнього середовища. У скрабах з синтетичними гранулами використовуються різні похідні пластика – найчастіше, поліетилену. Такі частинки м'якше впливають на шкіру і не дряпають її, але вони неекологічних. Проходячи через водостік, пластикові гранули попадають у річки, озера і моря, де їх з'їдають жителі водойм. Вважається, що пластикові частинки мають токсичну дію на риб і на людей, які їх з'їдають.

Синтетичний компонент скрабів, який не шкодить навколишньому середовищу, – це мікрокристалічний віск (microcrystalline wax), який отримують з нафти. Його гранули такі ж м'які, як пластикові, і при цьому повністю екологічні.

Чим замінити скраби?

Дерматологи рекомендують використовувати замість скрабів AHA (альфа-гідрокси), BHA (бета-гідрокси) і PHA (полі-гідрокси) кислоти. Деякі з них не тільки відлущують вже відмерлі клітини з поверхні шкіри, але і стимулюють її прискорене оновлення. Відлущування відбувається шляхом розчинення ліпідного "клею", що утримує разом клітини епідермісу, а не шляхом механічного тертя, як у скрабів. Оновлення – завдяки взаємодії кислот з мембранними білками шкіри.

Ще одна перевага кислот: вони ефективні для лікування акне. Доведено, що вони успішно видаляють ороговілі частинки шкіри, які можуть забивати пори й сприяти розмноженню бактерій.

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