Чим небезпечні вільні радикали та як захиститися від них

У кожної молекули є електрони. Для того, щоб молекула добре почувалася, їх має бути парна кількість. Коли молекула втрачає один електрон або ж має один зайвий — вона стає вільним радикалом і починає грабувати інші клітини.

Міністерство охорони здоров’я України зазначає, що вільні радикали небезпечні тим, що пошкоджують оболонки клітин, ДНК, складові хряща. Тобто, відбувається вільнорадикальна ланцюгова реакція.

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Така реакція може виникає при розвитку атеросклерозу, старіння шкіри, запалення і росту пухлин. Тобто, вільні радикали – це інфаркти, інсульти, зморшки і біль в суглобах.

Організм людини постійно утворює активні форми (радикали) кисню та азоту. Проте зазвичай організм тримає їх під контролем. Інколи вільних радикалів стає забагато, і розпочинаються ланцюгові реакції.

Вільні радикали – причини виникнення куріння;

радіоактивне випромінювання;

промислове забруднення довкілля і вихлопні гази;

озон;

деякі ліки та пестициди;

запалення, в тому числі при ревматоїдному артриті;

сильні фізичні навантаження (наприклад, марафон).

Вільні радикали слід нейтралізувати, бо ланцюгові реакції відбирання електронів в сусідніх молекул триватимуть вічно, і можуть призвести до хронічних хвороб чи навіть раку.



Ланцюгові реакції відбирання електронів

Як нейтралізувати вільні радикали

МОЗ зазначає, що існують певні продукти та речовини, які здатні "гасити" вільні радикали – антиоксиданти, тобто "ті, що спиняють окислення".

1. Томати, морква, абрикоси, гарбуз, червоний перець — тобто все оранжеве і червоне.

2. Ожина, малина, смородина, чорниця, лохина, синій виноград, тобто темні ягоди.

3. Зелень: шпинат, петрушка, кропива, листкова капуста кале, броколі, зелений горошок.

4. Буряк.



Буряк

5. Скумбрія, оселедець, лосось, форель — джерело омега-3-поліненасичених жирних кислот та вітамінів А і Д.

6. Зелений чай, кава, какао.

7. Олії: соняшникова, ріпакова, кукурудзяна, оливкова, навіть цільна пальмова.

8. Сирі горіхи та насіння льону, гарбуза і соняшника.



Насіння льону

9. Ківі, цитрусові, солодкий перець, обліпиха - в них багато вітаміну С.

Повний перелік продуктів з антиоксидантними властивостями – читайте тут.

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