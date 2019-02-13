Чим небезпечні вільні радикали та як захиститися від них

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Вільні радикали призводять до старіння шкіри
Вільні радикали призводять до старіння шкіри / cellcode.us

У кожної молекули є електрони. Для того, щоб молекула добре почувалася, їх має бути парна кількість. Коли молекула втрачає один електрон або ж має один зайвий — вона стає вільним радикалом і починає грабувати інші клітини.

Міністерство охорони здоров’я України зазначає, що вільні радикали небезпечні тим, що пошкоджують оболонки клітин, ДНК, складові хряща. Тобто, відбувається вільнорадикальна ланцюгова реакція.

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Така реакція може виникає при розвитку атеросклерозу, старіння шкіри, запалення і росту пухлин. Тобто, вільні радикали – це інфаркти, інсульти, зморшки і біль в суглобах.

Організм людини постійно утворює активні форми (радикали) кисню та азоту. Проте зазвичай організм тримає їх під контролем. Інколи вільних радикалів стає забагато, і розпочинаються ланцюгові реакції.

 
Вільні радикали – причини виникнення
  • куріння;
  • радіоактивне випромінювання;
  • промислове забруднення довкілля і вихлопні гази;
  • озон;
  • деякі ліки та пестициди;
  • запалення, в тому числі при ревматоїдному артриті;
  • сильні фізичні навантаження (наприклад, марафон).

Вільні радикали слід нейтралізувати, бо ланцюгові реакції відбирання електронів в сусідніх молекул триватимуть вічно, і можуть призвести до хронічних хвороб чи навіть раку.

Ланцюгові реакції відбирання електронів
Ланцюгові реакції відбирання електронів

Як нейтралізувати вільні радикали

МОЗ зазначає, що існують певні продукти та речовини, які здатні "гасити" вільні радикали – антиоксиданти, тобто "ті, що спиняють окислення".

1. Томати, морква, абрикоси, гарбуз, червоний перець — тобто все оранжеве і червоне.

2. Ожина, малина, смородина, чорниця, лохина, синій виноград, тобто темні ягоди.

3. Зелень: шпинат, петрушка, кропива, листкова капуста кале, броколі, зелений горошок.

4. Буряк.

Буряк
Буряк

5. Скумбрія, оселедець, лосось, форель — джерело омега-3-поліненасичених жирних кислот та вітамінів А і Д.

6. Зелений чай, кава, какао.

7. Олії: соняшникова, ріпакова, кукурудзяна, оливкова, навіть цільна пальмова.

8. Сирі горіхи та насіння льону, гарбуза і соняшника.

Насіння льону
Насіння льону

9. Ківі, цитрусові, солодкий перець, обліпиха - в них багато вітаміну С.

Повний перелік продуктів з антиоксидантними властивостями – читайте тут.

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Теги: Міністерство охорони здоров’я Здоров'я Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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