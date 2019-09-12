Чим небезпечні замінники м'яса

Все більше людей відмовляються від м'яса тваринництва на користь продуктам рослинного походження. Дослідники з Австралії виявили, що замінники м'яса небезпечні для здоров'я. Все тому, що вони містять багато солі, цукру та жиру.

Експерти ретельно вивчили 560 продуктів, які заявлені як альтернатива м'ясу, йдеться на сайті Інституту всесвітнього охорони здоров'я імені Джорджа.

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Найбільше солі міститься у рослинному беконі: 2 грами солі на 100 грамів продукту.

Далі йдуть вегетаріанський фалафель і ковбаси рослинного походження, вони містять 1,3 грама солі на 100 г продукту.

Вчені пояснюють, що під час виробництва замінники м'яса піддаються обробці, в результаті чого починають містити значну кількість солі. Надмірне вживання солі може збільшувати ризик гіпертензії і пов'язаних з нею небезпечних для життя серцево-судинних захворювань.

Артеріальна гіпертнезія – що це? Це захворювання, при якому є стійке підвищення кров'яного тиску до величини 140/90 і вище. До артеріальної гіпертензії призводять такі хвороби, як атеросклероз, цукровий діабет, захворювання щитоподібної залози.

У рослинному беконі, сосисках, гамбургерах, а також у веганських пирогах може бути близько половини денної норми солі.



У веганських сосисках може бути половина денної норми солі

ВООЗ рекомендує вживати не більше 1 чайної ложки солі або ж 5 грамів.

В середньому, австралійці споживають разом з альтернативними продуктами втричі більше солі, ніж потрібно організму

Експерти порадили людям самостійно контролювати кількість солі в своєму раціоні. Вони також рекомендують надавати перевагу простішим рослинним альтернативам м'яса, таких як сир тофу, боби, сочевиця, а також свіжі овочі і гриби.

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