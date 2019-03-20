Чим небезпечний дзвінок будильника кожні 10 хвилин

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Часте нагадування будильника небезпечне для психіки людини
Часте нагадування будильника небезпечне для психіки людини / Фото з відкритих джерел

Багато людей після першого дзвінка будильника вранці, декілька разів переводять його, щоб відтягнути прокидання. Проте, нагадування на телефоні, що вмикаються кожні 9-10 хвилин, можуть негативно впливати на нервову систему.

Повтор будильника вранці по кілька разів може навіть спричинити розлади психіки. Такого висновку дійшли експерти та фахівці з психічного здоров’я, що досліджували питаня сну на прохання компанії Eve Sleep, пише New York Post

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Під час дослідження з'ясувалося, що щоразу, коли спрацьовує будильник, звуковий сигнал атакує нервову систему та мозок.

Таке пробудження не дає людям максимальної користі, яку потрібно отримати від сну,
– розповів експерт з психічного здоров'я і нейробіології Метт Джейнс.

Якщо дзвінок будильника звучить кілька разів за ранок, в організмі підвищується рівень кортизолу – гормона стресу, що відповідає за "втечу і боротьбу". У короткостроковій перспективі це може обернутися просто поганим настроєм, але в довгостроковій – тривожністю і розладами психіки.

via GIPHY

Окрім того, науковці надіслали відкритого листа до Apple з вимогою видалити зі смартфонів функцію повторювання будильника кожні 9 хвилин, або ж хоча б інформувати своїх користувачів про ризики для здоров'я.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я дослідження Сон
Джерело: 24 Канал
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