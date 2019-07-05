Чим небезпечний гель-лак: застороги від медика
Часто жінкам здається, що гель-лак – це гарний спосіб догляду за нігтями, адже тримається він кілька тижнів і не потребує додаткових процедур. При цьому нігті виглядають ідеальними.
Лікар-дерматолог, міколог Олексій Цикин зазначає, що попри зручність гель-лаку, у нього є три побічних ефекти.
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Який небезпечний вплив має гель-лак
1) фізико-хімічний вплив з виділенням тепла
Тобто, у жінки може виникнути контактний дерматит у вигляді опіку. Він проявляється оніхолізісом.
Це відшарування нігтя від м'яких тканин пальця. Утворюється порожнеча, над якою нігтьова пластина змінює свій колір. Іноді вона стає синювато-білою, іноді жовтої або коричневого.
2) алергічна реакція
У людини може виникнути алергія на компоненти лаку. Вона проявляється оніхолізіс і шкірними проявами у вигляді яскраво-рожевих плям, хворобливих тріщин, бульбашок. ⠀
3) механічний вплив
До прикладу, якщо робити гель-лак на нігтях стоп, то взуття буде тиснути не на 1 мм нігтя, а вже на 2 мм. Тиск збільшується у два рази.
Внаслідок травми може виникнути оніхолізіс.
Як вберегтися від небажаних наслідків
- не варто надмірно стоншувати ніготь перед нанесенням гель-лаку,
- не використовуйте агресивні, але більш стійкі бази,
- використовувати УФ-лампи, ступінь впливу яких можна регулювати.
Щойно відчули, що нігті стали гарячими та печуть – негайно виймайте руки з-під лампи.
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