Чим небезпечний гель-лак: застороги від медика

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Чим небезпечний гель-лак
Чим небезпечний гель-лак / today.com

Часто жінкам здається, що гель-лак – це гарний спосіб догляду за нігтями, адже тримається він кілька тижнів і не потребує додаткових процедур. При цьому нігті виглядають ідеальними.

Лікар-дерматолог, міколог Олексій Цикин зазначає, що попри зручність гель-лаку, у нього є три побічних ефекти.

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Який небезпечний вплив має гель-лак

1) фізико-хімічний вплив з виділенням тепла

Тобто, у жінки може виникнути контактний дерматит у вигляді опіку. Він проявляється оніхолізісом.

 
Оніхолізіс – що це?

Це відшарування нігтя від м'яких тканин пальця. Утворюється порожнеча, над якою нігтьова пластина змінює свій колір. Іноді вона стає синювато-білою, іноді жовтої або коричневого.

2) алергічна реакція

У людини може виникнути алергія на компоненти лаку. Вона проявляється оніхолізіс і шкірними проявами у вигляді яскраво-рожевих плям, хворобливих тріщин, бульбашок. ⠀

3) механічний вплив

До прикладу, якщо робити гель-лак на нігтях стоп, то взуття буде тиснути не на 1 мм нігтя, а вже на 2 мм. Тиск збільшується у два рази.

Внаслідок травми може виникнути оніхолізіс.

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Як вберегтися від небажаних наслідків

  • не варто надмірно стоншувати ніготь перед нанесенням гель-лаку,
  • не використовуйте агресивні, але більш стійкі бази,
  • використовувати УФ-лампи, ступінь впливу яких можна регулювати.

Щойно відчули, що нігті стали гарячими та печуть – негайно виймайте руки з-під лампи.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Краса Новини Здоров'я Манікюр
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