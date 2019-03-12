Чим небезпечний надлишок сну

Проблема надлишкового сну у сучасному світі може здаватися розкішшю. Проте це не так. І дефіцит сну, і його надлишок може говорити про порушення в роботі організму.

Клінічний психолог Майкл Брюс пояснює, чим небезпечна гіперсомнія (надлишковий сон та підвищена сонливість), чому виникає та що з нею робити, пише WOMO.

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Люди, які сплять дуже багато, теж потрапляють в зону ризику високої смертності.

Гіперсомнія – причини виникнення • тривалий нічний сон, що значно перевищує норму в 7-8 годин;

• проблеми з пробудженням (коли ви можете проспати попри будильник);

• небажання вставати і включатися в денний ритм;

• відчуття "туману в голові" протягом дня;

• проблеми з концентрацією.

Мова йде про системний надлишок сну, а не про те, як ви вирішили відіспатися після кількох ночей недосипання.

Як визначити оптимальну кількість сну

1. вік – у 20 років вам було достатньо 7 годин сну, а в 50 років потрібно спати 7,5-8 годин;

2. рівень активності – чим активніші були навантаження – тим більше сну потрібно;

3. наявність хвороб;

4. інші фактори – стрес, зміни у житті, тощо.

Лікар зазначає, що людям у середньому потрібно 7-9 годин, іноді 5-6.

Але якщо в спите понад 9 годин та відчуваєте себе сонливим, потрібно насторожитися.

Надмірний сон та надлишкова сонливість може бути ознакою депресії у підлітків та молодих людей. У 40% люде до 30 років з депресією діагностують гіперсомнію.

Депресія – симптоми • пригнічення,

• втрата інтересу,

• неможливість відчувати радість,

• зменшення життєвої енергії, пасивність,

• тривога,

• сонливість або безсоння,

• низька концентрація

• втрата апетиту,

• низька самооцінка,

• відчуття провини чи відчаю,

• думки про самогубство.

Якщо людина страждає на депресію, то у неї може бути і безсоння, і гіперсомнія одночасно.

Чому виникає гіперсомнія

• Надмірна сонливість.

• Використання психотропних речовин, зокрема алкоголю та наркотиків.

• Неврологічні захворювання, включаючи хворобу Альцгеймера, Паркінсона, розсіяний склероз і пошкодження мозку.

• Вживання деяких медичних препаратів: седативних, транквілізаторів, антидепресантів, антигістамінних, протисудомних.

Як боротися з підвищеною сонливістю

1. Зверніться до лікаря, він допоможе знайти причину гіперсомнії та усунути її.

2. Обмежте вживання алкоголю.



Обмежте вживання алкоголю

3. Дотримуйтеся режиму сну.

Орієнтуйтеся на норми в 7-8 годин і прислухайтеся до того, як себе почуваєте в протягом дня.

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