Чим небезпечний надлишок сну

46 Читать новость на русском
Чим небезпечний надлишковий сон
Чим небезпечний надлишковий сон / unsplash.com

Проблема надлишкового сну у сучасному світі може здаватися розкішшю. Проте це не так. І дефіцит сну, і його надлишок може говорити про порушення в роботі організму.

Клінічний психолог Майкл Брюс пояснює, чим небезпечна гіперсомнія (надлишковий сон та підвищена сонливість), чому виникає та що з нею робити, пише WOMO.

Читайте також: Як покращити сон: 5 простих правил

Люди, які сплять дуже багато, теж потрапляють в зону ризику високої смертності.

 
Гіперсомнія – причини виникнення
• тривалий нічний сон, що значно перевищує норму в 7-8 годин;
• проблеми з пробудженням (коли ви можете проспати попри будильник);
• небажання вставати і включатися в денний ритм;
• відчуття "туману в голові" протягом дня;
• проблеми з концентрацією.

Мова йде про системний надлишок сну, а не про те, як ви вирішили відіспатися після кількох ночей недосипання.

Як визначити оптимальну кількість сну

1. вік – у 20 років вам було достатньо 7 годин сну, а в 50 років потрібно спати 7,5-8 годин;

2. рівень активності – чим активніші були навантаження – тим більше сну потрібно;

3. наявність хвороб;

4. інші фактори – стрес, зміни у житті, тощо.

Лікар зазначає, що людям у середньому потрібно 7-9 годин, іноді 5-6.

via GIPHY

Але якщо в спите понад 9 годин та відчуваєте себе сонливим, потрібно насторожитися.

Надмірний сон та надлишкова сонливість може бути ознакою депресії у підлітків та молодих людей. У 40% люде до 30 років з депресією діагностують гіперсомнію.

 
Депресія – симптоми
• пригнічення,
• втрата інтересу,
• неможливість відчувати радість,
• зменшення життєвої енергії, пасивність,
• тривога,
• сонливість або безсоння,
• низька концентрація
• втрата апетиту,
• низька самооцінка,
• відчуття провини чи відчаю,
• думки про самогубство.

Якщо людина страждає на депресію, то у неї може бути і безсоння, і гіперсомнія одночасно.

Чому виникає гіперсомнія 

• Надмірна сонливість.
• Використання психотропних речовин, зокрема алкоголю та наркотиків.
• Неврологічні захворювання, включаючи хворобу Альцгеймера, Паркінсона, розсіяний склероз і пошкодження мозку.
• Вживання деяких медичних препаратів: седативних, транквілізаторів, антидепресантів, антигістамінних, протисудомних.

Як боротися з підвищеною сонливістю

1. Зверніться до лікаря, він допоможе знайти причину гіперсомнії та усунути її.

2. Обмежте вживання алкоголю.

Обмежте вживання алкоголю
Обмежте вживання алкоголю

3. Дотримуйтеся режиму сну.

Орієнтуйтеся на норми в 7-8 годин і прислухайтеся до того, як себе почуваєте в протягом дня.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Луценко звинуватив Бігуса у зламі дисків зі справою про корупцію в "оборонці": реакція Бігуса
сьогодні
3753
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Психологія Алкоголь
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як почати бігати і не кинути: поради для початківців
сьогодні 14:22 Як почати бігати і не кинути: поради для початківців
Олександр Бевза 1748
Харчове отруєння: симптоми та перша допомога
10 березня 14:41 Харчове отруєння: симптоми та перша допомога
Юліана Вінтюк 9496
Топ-7 фактів про групи крові, про які ви могли не знати
9 березня 19:41 Топ-7 фактів про групи крові, про які ви могли не знати
Юліана Вінтюк 22358
Нові доступні ліки: які зміни чекають на пацієнтів з 1 квітня
8 березня 11:01 Нові доступні ліки: які зміни чекають на пацієнтів з 1 квітня
Яніна Ткачук 1095
Чи потрібно вам робити щеплення від кору: як визначити
7 березня 19:41 Чи потрібно вам робити щеплення від кору: як визначити
1079
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук