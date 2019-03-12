Чим небезпечний надлишок сну
Проблема надлишкового сну у сучасному світі може здаватися розкішшю. Проте це не так. І дефіцит сну, і його надлишок може говорити про порушення в роботі організму.
Клінічний психолог Майкл Брюс пояснює, чим небезпечна гіперсомнія (надлишковий сон та підвищена сонливість), чому виникає та що з нею робити, пише WOMO.
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Люди, які сплять дуже багато, теж потрапляють в зону ризику високої смертності.
• проблеми з пробудженням (коли ви можете проспати попри будильник);
• небажання вставати і включатися в денний ритм;
• відчуття "туману в голові" протягом дня;
• проблеми з концентрацією.
Мова йде про системний надлишок сну, а не про те, як ви вирішили відіспатися після кількох ночей недосипання.
Як визначити оптимальну кількість сну
1. вік – у 20 років вам було достатньо 7 годин сну, а в 50 років потрібно спати 7,5-8 годин;
2. рівень активності – чим активніші були навантаження – тим більше сну потрібно;
3. наявність хвороб;
4. інші фактори – стрес, зміни у житті, тощо.
Лікар зазначає, що людям у середньому потрібно 7-9 годин, іноді 5-6.
Але якщо в спите понад 9 годин та відчуваєте себе сонливим, потрібно насторожитися.
Надмірний сон та надлишкова сонливість може бути ознакою депресії у підлітків та молодих людей. У 40% люде до 30 років з депресією діагностують гіперсомнію.
• втрата інтересу,
• неможливість відчувати радість,
• зменшення життєвої енергії, пасивність,
• тривога,
• сонливість або безсоння,
• низька концентрація
• втрата апетиту,
• низька самооцінка,
• відчуття провини чи відчаю,
• думки про самогубство.
Якщо людина страждає на депресію, то у неї може бути і безсоння, і гіперсомнія одночасно.
Чому виникає гіперсомнія
• Надмірна сонливість.
• Використання психотропних речовин, зокрема алкоголю та наркотиків.
• Неврологічні захворювання, включаючи хворобу Альцгеймера, Паркінсона, розсіяний склероз і пошкодження мозку.
• Вживання деяких медичних препаратів: седативних, транквілізаторів, антидепресантів, антигістамінних, протисудомних.
Як боротися з підвищеною сонливістю
1. Зверніться до лікаря, він допоможе знайти причину гіперсомнії та усунути її.
2. Обмежте вживання алкоголю.
Обмежте вживання алкоголю
3. Дотримуйтеся режиму сну.
Орієнтуйтеся на норми в 7-8 годин і прислухайтеся до того, як себе почуваєте в протягом дня.
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