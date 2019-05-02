Чим небезпечний неправильний прикус

Існує безліч факторів, що впливають на формування прикусу. І в першу чергу це генетика.

Якими будуть щелепи, розмір, їх форма і початкова кількість зубів багато в чому залежить від генетичної інформації, яку дитина ще в утробі матері отримує від своїх батьків, розповів стоматолог Олександр Газаров.

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"Криві" зуби, змінені і асиметричні риси обличчя – це лише верхівка айсберга неправильно сформованого прикусу. Ці порушення в щелепно-лицевій системі мають безліч серйозних наслідків.

Викривлення хребта, порушення роботи скронево-щелепного суглоба і як результат постійні головні болі, швидке стирання зубів та їх гіперчутливість, хворобливість м'язів обличчя, порушення функцій дихання, жування, ковтання, мови й міміки – це лише неповний список того, що може стати результатом неправильного прикусу.



Неправильний прикус негативно впливає на здоров'я зубів

Вважається, що в період прорізування зубів (з півроку до трьох років) формується молочний або тимчасовий прикус.

У віці з трьох до шести років активно ростуть щелепи і йде процес підготовки до прорізування постійних зубів. Фахівці називають цей період етапом сформованого тимчасового прикусу. Потім з'являється змінний прикус, а з 12 до 15 років молочні зуби замінюються корінними і формується прикус постійний.

Як зрозуміти, що ваш постійний прикус правильний?

присутні 28 зубів верхні зуби знаходяться поверх нижніх верхні передні зуби перекривають 1/3-1/2 нижніх центральна лінія (щілина) між верхніми передніми і нижніми передніми зубами (одиничками) збігається якщо дивитися збоку, верхнє ікло "падає" між нижнім іклом і четвертим зубом з обох сторін при посмішці лінія, проведена по кінчиках верхніх зубів повторює контур нижньої губи.

Якщо прикус неправильний, страждає не тільки естетика посмішки, можуть виникати клиноподібні дефекти, рецесії ясен, патологічна стертість. М'язова і суглобна патологія.

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