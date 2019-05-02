Чим небезпечний неправильний прикус
Існує безліч факторів, що впливають на формування прикусу. І в першу чергу це генетика.
Якими будуть щелепи, розмір, їх форма і початкова кількість зубів багато в чому залежить від генетичної інформації, яку дитина ще в утробі матері отримує від своїх батьків, розповів стоматолог Олександр Газаров.
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"Криві" зуби, змінені і асиметричні риси обличчя – це лише верхівка айсберга неправильно сформованого прикусу. Ці порушення в щелепно-лицевій системі мають безліч серйозних наслідків.
Викривлення хребта, порушення роботи скронево-щелепного суглоба і як результат постійні головні болі, швидке стирання зубів та їх гіперчутливість, хворобливість м'язів обличчя, порушення функцій дихання, жування, ковтання, мови й міміки – це лише неповний список того, що може стати результатом неправильного прикусу.
Неправильний прикус негативно впливає на здоров'я зубів
Вважається, що в період прорізування зубів (з півроку до трьох років) формується молочний або тимчасовий прикус.
У віці з трьох до шести років активно ростуть щелепи і йде процес підготовки до прорізування постійних зубів. Фахівці називають цей період етапом сформованого тимчасового прикусу. Потім з'являється змінний прикус, а з 12 до 15 років молочні зуби замінюються корінними і формується прикус постійний.
Як зрозуміти, що ваш постійний прикус правильний?
- присутні 28 зубів
- верхні зуби знаходяться поверх нижніх
- верхні передні зуби перекривають 1/3-1/2 нижніх
- центральна лінія (щілина) між верхніми передніми і нижніми передніми зубами (одиничками) збігається
- якщо дивитися збоку, верхнє ікло "падає" між нижнім іклом і четвертим зубом з обох сторін
- при посмішці лінія, проведена по кінчиках верхніх зубів повторює контур нижньої губи.
Якщо прикус неправильний, страждає не тільки естетика посмішки, можуть виникати клиноподібні дефекти, рецесії ясен, патологічна стертість. М'язова і суглобна патологія.
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