Чим небезпечний пасивний алкоголізм

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Пасивний алкоголізм
Пасивний алкоголізм / pixabay.com

Кожен п'ятий американець страждає через алкогольне залежність інших людей.

Всі ми добре знаємо про небезпеки пасивного куріння, тобто вдихання тютюнового диму, який видихають курці. Відомо, що пасивне куріння також збільшує ризик розвитку раку легенів і серцево-судинних захворювань, пише Die Welt.

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Виявляється, небезпека для здоров'я представляє і пасивний алкоголізм, тобто перебування поруч з людьми, які зловживають спиртними напоями. Опубліковане в США дослідження показало, що тільки в Америці 53 мільйони осіб страждають від того, що їхні близькі вживають алкогольні напої в надмірній кількості. 

Пасивний алкоголізм завдає фізичної та психологічної шкоди
Пасивний алкоголізм завдає фізичної та психологічної шкоди

Жертви пасивного алкоголізму можуть стикатися з фізичним і емоційним насильством, часто вони відчувають серйозні фінансові труднощі, а іноді їх особисті речі просто продаються для того, щоб добути гроші на придбання спиртного.

Причому мова може йти як про пасивний алкоголізм в сім'ях, так і у випадкових людей. Наприклад, чоловіки часто стикаються з пасивним алкоголізмом саме від незнайомців, коли п'яні люди в будь-яких публічних місцях влаштовують скандали або бійки. Жінки частіше страждають від пасивного алкоголізму своїх близьких на кшталт чоловіків, братів або синів.

Автори дослідження вважають, що кількість жертв пасивного алкоголізму в багатьох країнах світу сильно недооцінюється, і їх значно більше, ніж багатьом здається. Фізична агресія є одним з найголовніших і небезпечних проявів цього явища.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Алкоголь Психологія
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