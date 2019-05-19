Чим шкідливі фруктові фреші

457 Читать новость на русском
Фруктові фреші містять велику кількість цукру
Фруктові фреші містять велику кількість цукру / Ілюстративне фото

Фруктові фреші смачні і корисні, адже містять велику кількість вітамінів і мікроелементів. Проте, вони також можуть мати і негативні наслідки для організму. Так свіжовичавлені соки однаково шкідливі для здоров'я, як і солодкі газовані напої, та підвищують ризик передчасної смерті.

У фрешах міститься приблизно така ж кількість калорій і цукру, як і в підсолоджених напоях, йдеться в дослідженні американських експертів опублікованому в JAMA Network Open.

Читайте також: Рання полуниця: як правильно обрати ягоду, аби не отруїтися

Фруктові соки все ще широко сприймаються як більш здоровий варіант, ніж підсолоджені напої... Хоча цукор в 100% фруктових соків має природне походження, а після засвоєння він впливає на організм так само, як і доданий цукор,
– наголосили фахівці.

За їхніми слвоами, безпечна щоденна порція свіжого соку для дорослих - 240 мілілітрів. Окрім того, експерти радять їсти свіжі фрукти, а не робити з них напої.

via GIPHY

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Перепис населення від Зеленського: як відповіли в уряді
сьогодні
8007
Теги: Здоров'я Здорове харчування Здорове життя Новини Здоров'я Продукти
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Які продукти викликають рак та чи варто від них відмовлятись
17 травня 19:00 Які продукти викликають рак та чи варто від них відмовлятись
Олександр Бевза 2907
Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
17 травня 13:59 Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
Олександр Бевза 4823
Які корисні властивості рослинного молока
10 травня 14:30 Які корисні властивості рослинного молока
Юлія Девда 747
Як заняття спортом впливає на роботу мозку
6 травня 21:00 Як заняття спортом впливає на роботу мозку
Олександр Бевза 3463
Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування
5 травня 19:40 Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування
Олександр Бевза 6534
Новини
Більше новин
Залиште відгук