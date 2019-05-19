Чим шкідливі фруктові фреші

Фруктові фреші смачні і корисні, адже містять велику кількість вітамінів і мікроелементів. Проте, вони також можуть мати і негативні наслідки для організму. Так свіжовичавлені соки однаково шкідливі для здоров'я, як і солодкі газовані напої, та підвищують ризик передчасної смерті.

У фрешах міститься приблизно така ж кількість калорій і цукру, як і в підсолоджених напоях, йдеться в дослідженні американських експертів опублікованому в JAMA Network Open.

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Фруктові соки все ще широко сприймаються як більш здоровий варіант, ніж підсолоджені напої... Хоча цукор в 100% фруктових соків має природне походження, а після засвоєння він впливає на організм так само, як і доданий цукор,

– наголосили фахівці.

За їхніми слвоами, безпечна щоденна порція свіжого соку для дорослих - 240 мілілітрів. Окрім того, експерти радять їсти свіжі фрукти, а не робити з них напої.

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