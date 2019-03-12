Чим шкідливі консерви і скільки їх можна їсти: пояснення дієтолога

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Чим шкідливі консерви і скільки їх можна їсти
Чим шкідливі консерви і скільки їх можна їсти / http://natureta.si

Консерви, на перший погляд, є нешкідливим продуктом. Та попри це, вони містять велику кількість солі. Дієтолог Альбіна Комісарова радить звертати увагу при виборі консервів на кілька факторів.

Довгий термін зберігання обумовлений наявністю солі, яка виступає як консервант і стерилізацією, яка знищує більшість бактерій.

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У будь-якому випадку завжди потрібно звертати увагу на термін придатності.

При виборі консервів поза домом, читайте склад. Ідеально, якщо там є лише самий продукт. Можуть бути сіль, спеції, іноді цукор.

ВООЗ рекомендує вживати не більше 1 чайної ложки солі або ж 5 грамів.

При виборі консервів поза домом – читайте склад
При виборі консервів поза домом – читайте склад

Звичайно, консервування продуктів не дозволяє зберегти всі вітаміни, але ви можете забезпечити різноманітність в раціоні і побалувати свої смакові рецептори.

 
Дієтолог Альбіна Комісарова
“Нам потрібно контролювати поживну цінність і кількість солі. Консервовані продукти часто містять стільки ж калорій, що і свіжі. Стежите за фігурою? Вибирайте консерви без олії. А от сіль значно складніше контролювати”

Тому дієтолог радить:

  1. надавати перевагу свіжим продуктам, але консервовані також можуть бути в вашому раціоні;
  2. не солити додатково їжу, якщо вживаєте консерви. Зберігайте позицію здорового харчування протягом всього часу, контролюйте кількість солі і тоді періодично солені продукти в вашому раціоні не принесуть шкоди;
  3. розраховуйте порцію та враховуйте кількість солі, яка вказана на упаковці;
  4. при наявності серцево-судинних хвороб лікар може обмежити кількість солі. У такому випадку від консервів потрібно відмовитися.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове харчування Поради
Джерело: 24 Канал
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