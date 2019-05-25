Чим відрізняється гіпертонічна хвороба від артеріальної гіпертензії
Підвищення тиску називається артеріальна гіпертензія (АГ). Вона є значним фактором ризику передчасної смерті, яку можна запобігти.
Кардіолог Етері Колесник зазначає, що виділяють: первинну (есенційну) АГ та вторинну (симптоматичну) АГ.
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Первинна артеріальна гіпертензія більше відома як гіпертонічна хвороба (ГХ). Гіпертонічна хвороба – діагноз виключення і виставляється в разі відсутності виявлених причин для підвищення артеріального тиску. ⠀
Вторинна або симптоматична АГ розвивається завжди через конкретну причину. Вона виявляється не більше, ніж у 10-15% осіб з підвищеним артеріальним тиском. ⠀
Причини розвитку симптоматичної АГ: ⠀
- нейрогенні (травми, пухлини мозку, запальні захворювання, інсульт і ін.) ⠀
- ниркові — захворювання нирок (ренопаренхіматозні – пієлонефрит, гломерулонефрит, кісти нирок, туберкульоз нирок, тощо) і ниркових артерій (реноваскулярні) ⠀
- ендокринні (феохромацітома, первинний альдостеронизм, захворювання щитовидної залози, клімакс та ін.) ⠀
- гемодинамічні (коарктація аорти, вади серця, тощо) ⠀
- синдром обструктивного апное сну (СОАС) ⠀
- лікарські (прийом КОК, знеболювальних, глюкокортикостероїдні гормонів, антидепресантів, судинозвужувальних препаратів (краплі в ніс), екстракту лакриці та ін.) ⠀
- зловживання алкоголем і хронічний алкоголізм ⠀
- вживання кокаїну, амфетаміну або ін. стимулюючих речовин ⠀
- харчові (надмірне вживання солі)
Найбільш поширені причини симптоматичної АГ ⠀
- Синдром обструктивного апное уві сні (більш як 70%) ⠀
- Первинний альдостеронізм (15,6%) ⠀
- Стеноз ниркової артерії (5,4%) ⠀
- Надмірне вживання солі (33,3%)! ⠀
Щоб виключити можливі симптоматичні причини підвищення артеріального тиску існує певний алгоритм діагностики, куди входять лабораторні та інструментальні методи обстеження. Необхідні обстеження визначає лікар під час консультації з урахуванням даних, отриманих при опитуванні та огляді.
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