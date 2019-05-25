Чим відрізняється гіпертонічна хвороба від артеріальної гіпертензії

Підвищення тиску називається артеріальна гіпертензія (АГ). Вона є значним фактором ризику передчасної смерті, яку можна запобігти.

Кардіолог Етері Колесник зазначає, що виділяють: первинну (есенційну) АГ та вторинну (симптоматичну) АГ.

Читайте також: Знайшли спосіб, який допоможе вилікувати серце після інфаркту

Первинна артеріальна гіпертензія більше відома як гіпертонічна хвороба (ГХ). Гіпертонічна хвороба – діагноз виключення і виставляється в разі відсутності виявлених причин для підвищення артеріального тиску. ⠀

Вторинна або симптоматична АГ розвивається завжди через конкретну причину. Вона виявляється не більше, ніж у 10-15% осіб з підвищеним артеріальним тиском. ⠀

Причини розвитку симптоматичної АГ: ⠀

нейрогенні (травми, пухлини мозку, запальні захворювання, інсульт і ін.) ⠀

ниркові — захворювання нирок (ренопаренхіматозні – пієлонефрит, гломерулонефрит, кісти нирок, туберкульоз нирок, тощо) і ниркових артерій (реноваскулярні) ⠀

ендокринні (феохромацітома, первинний альдостеронизм, захворювання щитовидної залози, клімакс та ін.) ⠀

гемодинамічні (коарктація аорти, вади серця, тощо) ⠀

синдром обструктивного апное сну (СОАС) ⠀

лікарські (прийом КОК, знеболювальних, глюкокортикостероїдні гормонів, антидепресантів, судинозвужувальних препаратів (краплі в ніс), екстракту лакриці та ін.) ⠀

зловживання алкоголем і хронічний алкоголізм ⠀

вживання кокаїну, амфетаміну або ін. стимулюючих речовин ⠀

харчові (надмірне вживання солі)

Найбільш поширені причини симптоматичної АГ ⠀

Синдром обструктивного апное уві сні (більш як 70%) ⠀ Первинний альдостеронізм (15,6%) ⠀ Стеноз ниркової артерії (5,4%) ⠀ Надмірне вживання солі (33,3%)! ⠀

Щоб виключити можливі симптоматичні причини підвищення артеріального тиску існує певний алгоритм діагностики, куди входять лабораторні та інструментальні методи обстеження. Необхідні обстеження визначає лікар під час консультації з урахуванням даних, отриманих при опитуванні та огляді.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.