Чим відрізняється грудне молоко від коров'ячого

Вигодовування дитини грудним молоком — це найкраще, що може зробити жінка для дитини. ВООЗ рекомендує протягом перших шести місяців давати дитині виключно грудне молоко, поступово привчаючи до прикорму.

Але іноді трапляється випадки коли мама не може вигодовувати своє маля, і тоді вона вдається до штучного вигодовування — коров'ячим молоком.

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Сімейний лікар Аліна Вольківська запевняє: грудне молоко відрізняється від коров’ячого.

1. Фактори захисту і росту

Грудне містить фактори захисту від інфекцій і фактори росту, які відсутні в молоці тваринного походження або дитячих молочних сумішах. Імунітет дитини перших місяців життя забезпечується виключно завдяки антитілам і неспецифічним факторам захисту, що містяться в молоці матері.

2. Поживні речовини

У коров'ячому молоці білок в основному представлений казеїном, який зміщується в щільний, погано перетравлений згусток. Білки грудного молока містять всі необхідні амінокислоти, включаючи незамінні.

Жири грудного молока містять велику кількість поліненасичених есенціальних жирних кислот. Крім того, грудне молоко містить фермент ліпазу. У коров'ячому молоці й в сумішах немає ферментів, які містяться в грудному молоці.

Грудне молоко містить оптимальну кількість мінералів. У молоці тваринного походження містяться занадто велика кількість кальцію і натрію.



У коров'ячому молоці місяться велика кількість кальцію і натрію

3. Біологічна доступність

За вмістом заліза коров'яче і грудне молоко не відрізняються один від одного. Однак з біологічної доступності залізо грудного молока безсумнівно більш доступне, ніж залізо коров'ячого молока. Так, з грудного молока дитина засвоює заліза 50%, тоді як з коров'ячого – лише 10%.

Лікар наводить приклад: коров'яче молоко для дитини це як "суп-харчо з червоним перцем" для дорослого. Це дуже екстравагантна страва, яка не всім підійде.

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