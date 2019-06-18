Чим загрожує постійне харчування в ресторанах та кафе

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Чим небезпечна ресторанна їжа
Чим небезпечна ресторанна їжа / medibank.com.au

В організмі людей, які часто обідають в кафе і ресторанах, підвищується рівень фталатів – речовин, які асоціюються з проблемами з фертильністю і з ускладненнями при вагітності.

Дослідники з Університету Джорджа Вашингтона і Каліфорнійського університету (США) опитали 10 тисяч людей, пише The Guardian.

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Вони опитали 10 000 чоловік, щоб з'ясувати, де і як вони харчуються. Після чого добровольці пройшли медогляд і здали аналізи.

Виявилося, що в зразках сечі людей, які їли їжу з кафе, ресторанів та інших закладів, у сечі протягом дня неодноразово, була присутня підвищена концентрація фталатів.

Рівень цих сполук у таких людей був вище на 35% в порівнянні з тими, хто харчувався вдома.

 
Фталати – що це?

Фталати використовують для додання пластичності синтетичних матеріалів (гумі, пластмас), в мастилах, косметиці і не тільки. Це великий клас речовин, назва більшості з яких закінчується словом "фталат": диметилфталат, бензилбутилфталат, тощо. На етикетках товарів вони можуть позначатися загадковими абревіатурами, наприклад DEP, DEHP, DBP

У наймолодших учасників дослідження, які в основному харчувалися їжею з кафе, майже не вживаючи домашньої їжі, середній рівень фталатів в організмі перевершував показники опонентів на 55%

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У наймолодших учасників дослідження, які в основному харчувалися їжею з кафе, майже не вживаючи домашньої їжі, середній рівень фталатів в організмі перевершував показники опонентів на 55%.

Експерти стверджують, що вміст фталатів може бути дуже високим як у коробках з готовою їжею, так і в рукавичках, якими користуються кухарі.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове харчування дослідження
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