Чим замінити червоне м'ясо: відповідь дієтолога

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Чим замінити червоне м'ясо
Чим замінити червоне м'ясо / unsplash.com

Про користь та шкоду червоного м'яса і досі точаться дискусії. Одні переконані, що воно спричиняє розвитку серцево-судинних хвороб, раку, та призводить до передчасної смерті. Інші ж вважають цей продукт корисним.

Щоденне вживання м'ясних напівфабрикатів — ковбас, сосисок, шинки, страв з м'яса, дійсно підвищує шанс розвитку раку, діабету і хвороб серця.

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Однак, за словами дієтолога Світлани Фус, червоне м'ясо також корисне. Все тому, що воно містить низку важливих для здоров'я поживних речовин:

  • повноцінний білок;
  • вітаміни групи B;
  • мінерали (залізо, цинк, фосфор).

Саме м'ясо – добре джерело заліза, тому прибирати його з харчування не потрібно. Можна просто перебудувати та розширити свій раціон шляхом додання рослинних білків. Це принесе користь організму.

 
Дієтолог Світлана Фус
“Одним з хороших джерел рослинного білка є чорна квасоля. Вона багата важливими амінокислотами, містить велику кількість харчових волокон, важливих для роботи кишечника, насичена клітковиною. Вважається найбільш корисною серед бобових культур”.

В їжу квасолю можна вживати тільки після теплової обробки. Перед тим, як варити, її рекомендують замочити на 10-12 годин в підкисленій воді (у воді з лимоном або оцтом).

В їжу квасолю можна вживати тільки після теплової обробки
В їжу квасолю можна вживати тільки після теплової обробки

Тим самим знижується кількість фітинової кислоти, яка заважає засвоєнню деяких мінералів – кальцію, заліза, цинку.

Крім рослинного білка в раціоні необхідно збільшити кількість овочів фруктів, горіхів і круп. І тоді можна не виключати м'ясо, а просто знизити його споживання до двох разів на тиждень.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове харчування
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