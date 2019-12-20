Чим зумовлені тяжкі приступи астми

Загостренню астми передує зміна складу мікробіома верхніх дихальних шляхів. Відтак, вчені сподіваються, що, керуючи складом бактерій, можна полегшити напади хвороби.

Дослідники з Університету Вашингтона в Сент-Луїсі, про яких пише Science Daily, виявили зв'язок між складом мікробіома верхніх дихальних шляхів і важкістю симптомів астми. Вчені перевірили ефективність високих доз інгаляційних кортикостероїдів при перших ознаках загострення хвороби.

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Всередині нашого тіла і на його поверхні живуть тисячі симбіотичних бактерій. Фахівці кажуть, що вони відіграють важливу роль як у підтримці здоров'я, так і в розвитку безлічі захворювань, зокрема аутоімунних та нейродегенеративних хвороб.

Суть дослідження

Дослідження ґрунтується на даних 214 дітей у віці від 5 до 11 років з легкою і помірною формою астми. В ході експерименту вчені перевіряли, чи здатне п'ятикратне збільшення дози кортикостероїду запобігати нападам.



Приступи епілепсії завдають значного дискомфорту/Фото: Unsplash

Такі маніпуляції дали негативний результат.

Однак аналіз зразків мікробіому слизової оболонки носа, зібраних у випробовуваних, виявився показним.

Вчені помітили, що видовий склад симбіотичних мікроорганізмів, характерний для періодів загострення астми, помітно відрізняється від норми.

Бактерії змінюються залежно від загострення симптомів

Коли хворобу тримали під контролем, в дихальних шляхах домінували бактерії Corynebacterium і Dolosigranulum. Однак перед нападами вони поступалися місцем видам з родів Staphylococcus, Streptococcus і Moraxella.

Найважчі загострення були асоційовані з масовим розмноженням бактерій Moraxella.

Поки не зрозуміло, чи викликають бактерії загострення астми, чи просто реагують на якісь зміни в організмі.

А відтак, вчені планують провести додатково експерименти на тваринах, аби з'ясувати це. Вони також спробують зрозуміти, чи можна полегшити симптоми хвороби, регулюючи склад симбіотичних мікроорганізмів.

Ймовірно, склад симбіотичних бактерій впливає навіть на швидкість старіння.