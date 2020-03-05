Чиновниця дала пораду, як не підхопити коронавірус, яку одразу ж порушила: курйозне відео

Смертельний коронавірус стрімко шириться світом. Станом на 5 березня від вірусної пневмонії померли 3 286 осіб. Через це лікарі та чиновники у різних країнах світу регулярно нагадують громадянам про дотримання елементарних правил гігієни.

Так, глава департаменту громадської охорони здоров'я округу Санта-Клара в штаті Каліфорнія Сара Коді під час пресконференції щодо коронавірусу порадила стежити за своїми руками і не торкатись обличчя.

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"Найчастіше люди заражаються, коли чіпають свій рот, ніс або очі", – сказала Сара Коді.

Минуло небагато часу, як вона сама забула про свою пораду, і облизала палець, аби перегорнути сторінку.

Coronavirus instructions.

Wait for it...pic.twitter.com/WvnKBwKUtb — Rex Chapman (@RexChapman) March 4, 2020

Що відомо про коронавірус у світі: коротко

Станом на 5 березня від вірусної пневмонії захворіли понад 95 тисяч людей, більшість із них – у Китаї. Померли від хвороби понад 3200 людей, одужали – понад 50 000 осіб.

Померли від хвороби понад 3200 людей, одужали – понад 50 000 осіб. Епіцентром спалаху коронавірусу в Європі стала Італії. Там зафіксували 3 089 випадків зараження та 107 летальних випадків. Також вірус зареєстрували в Білорусі, Польщі, Австрії, Румунії та Чехії.

Станом на 3 березня в Україні зафіксували перший випадок коронавірусу Covid-19.

В Ірані підтвердили 2 922 випадків зараження коронавірусом. Офіційно повідомили про 92 смерті.

Після Китаю найвищий показник інфікування коронавірусом у Південній Кореї – кількість хворих на коронавірус Covid-2019 перевищила 6 тисяч осіб.



Міфи та правда про коронавірус / Картинка 24 каналу

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