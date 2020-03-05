24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Чиновниця дала пораду, як не підхопити коронавірус, яку одразу ж порушила: курйозне відео

-
Чиновниця потрапила в курйозну ситуацію через коронавірус / www.ziare.com

Смертельний коронавірус стрімко шириться світом. Станом на 5 березня від вірусної пневмонії померли 3 286 осіб. Через це лікарі та чиновники у різних країнах світу регулярно нагадують громадянам про дотримання елементарних правил гігієни.

Так, глава департаменту громадської охорони здоров'я округу Санта-Клара в штаті Каліфорнія Сара Коді під час пресконференції щодо коронавірусу порадила стежити за своїми руками і не торкатись обличчя.

Зверніть увагу! Коронавірус з Китаю: останні новини

"Найчастіше люди заражаються, коли чіпають свій рот, ніс або очі", – сказала Сара Коді.

Минуло небагато часу, як вона сама забула про свою пораду, і облизала палець, аби перегорнути сторінку. 

Що відомо про коронавірус у світі: коротко

  • Станом на 5 березня від вірусної пневмонії захворіли понад 95 тисяч людей, більшість із них – у Китаї. Померли від хвороби понад 3200 людей, одужали – понад 50 000 осіб.
  • Епіцентром спалаху коронавірусу в Європі стала Італії. Там зафіксували 3 089 випадків зараження та 107 летальних випадків. Також вірус зареєстрували в Білорусі, Польщі, Австрії, Румунії та Чехії.
  • Станом на 3 березня в Україні зафіксували перший випадок коронавірусу Covid-19.
  • В Ірані підтвердили 2 922 випадків зараження коронавірусом. Офіційно повідомили про 92 смерті.
  • Після Китаю найвищий показник інфікування коронавірусом у Південній Кореї – кількість хворих на коронавірус Covid-2019 перевищила 6 тисяч осіб.

Міфи та правда про коронавірус / Картинка 24 каналу
Міфи та правда про коронавірус / Картинка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Коронавірус в Росії: зафіксували ще один випадок
сьогодні
Автор: Юлія Гілей
Теги: Медицина Здоров'я Курйозні новини Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Китай
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
4 березня 16:44 Як правильно підібрати окуляри: поради офтальмолога
Юлія Девда
28 лютого 16:23 Секретар РНБО порадив їсти цибулю і часник проти коронавірусу: пояснюємо, чому це маячня
Олександр Бевза
27 лютого 21:00 Тест: Що ви знаєте про коронавірус
Олександр Бевза
27 лютого 14:17 Які маски захищають від коронавірусу та як не повестись на пропозиції шахраїв
Олександр Бевза
25 лютого 14:48 Арбідол і коронавірус: чи справді радянський препарат може вилікувати Covid-19
Олександр Бевза
Новини
Більше новин
Залиште відгук