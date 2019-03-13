Чищення вух ватною паличкою ледь не вбила британця

Фрагмент тампона від ватної палички в вусі жителя Англії привів до розвитку у нього небезпечного для життя захворювання – некротичного отиту та абсцесу.

Комп'ютерна томографія показала, що між твердою і павутинною оболонками мозку 31-річного пацієнта було два абсцеси. Хоча безпосередньо на мозок запалення не поширилося, передає BMJ Case Reports.

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Коли британець потрапив в лікарню, абсцес вже викликав судоми, а ще раніше – періодичну втрату слуху в лівому вусі. Подальше дослідження показало, що причиною всіх проблем став шматочок ватної палички, хоча обставин потрапляння британцеві пригадати не вдалося.



Науковці не рекомендують використовувати ватні палочки для чищення вух

Після того, як пацієнту надали медичну допомогу, йому довелося провести тиждень в лікарні, а потім два місяці приймати антибіотики. На даний момент його здоров'ю нічого не загрожує і він не страждає від яких би то не було несприятливих наслідків абсцесу.

Фахівці підкреслюють, що сучасні наукові дані відкидають користь від чищення вух ватними паличками. Більш того, такий спосіб загрожує ушкодженням барабанної перетинки і іншими несприятливими наслідками.

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