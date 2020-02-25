Чіткий алгоритм на випадок підозри коронавірусу

Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька навела чіткий алгоритм дій на випадок, якщо є підозра на коронавірус. Інструкція розповідає як діяти, якщо повернулися з країни, де є випадки зараження коронавірусом, як повинні діяти епідеміологи та як проводять лабораторне дослідження на виявлення інфекції.

Алгоритм заснований на стандартах і рекомендаціях Всесвітньої організації охорони здоров'я. Читайте також: Світ повинен готуватися до пандемії, – ВООЗ Чіткі алгоритми дії для всіх на випадок підозри на коронавірус Covid-2019. Отже, що робити, якщо: ви повернулися з країни, де зафіксовано випадки захворювання на коронавірус, або ви маєте гостру респіраторну інфекцію;

до лікаря прийде хворий на коронавірус;

відбуватиметься лабораторне обстеження на виявлення вірусу;

епідеміологи будуть проводити лабораторне дослідження на випадок виявлення вірусу. Алгоритми дій для всіх на випадок підозри на коронавірус Якщо була поїздка до КНР, або в одну з країн, де зафіксовані випадки коронавірусу, слід: спостерігати за станом здоров'я: чи є температура тіла, кашель, утруднене дихання;

уникати тісного контакту з людьми, надягнути захисну маску, мити руки з милом;

звернутися до лікаря якнайскоріше, або викликати швидку медичну допомогу. Готовність медзакладів 2,5 тисячі інфекційних боксів;

2 тисячі лікарів інфекційних стаціонарів;

5 тисяч медичних фахівців інфекційних стаціонарів. Запідозрити коронавірус Covid-2019 лікарі повинні у двох випадках: Пацієнт з тяжким перебігом гострої респіраторної інфекції та за відсутності іншої етіології, що повністю пояснює клінічну картину та при наявності в анамнезі мандрівки до, або проживання в КНР, а також країнах, де зафіксовані випадки коронавірусу, протягом 14 днів до появи перших симптомів захворювання. Пацієнт з будь-яким гострим респіраторним захворюванням та хоча б одним із наступних критеріїв в анамнезі протягом 14 днів до появи симптомів: контакт з підтвердженим або ймовірним випадком;

особа працювала в медичній установі чи відвідувала установу, де знаходяться на лікуванні пацієнти з підтвердженою інфекцією. Посилання аналізів до лабораторії Аналізи слід зібрати у хворого, що відвідував КНР, або знаходився у контакті з інфікованими протягом 14 днів до появи симптомів. Слід відправити зразки до вірусологічної референс-лабораторії ДУ "ЦГЗ МОЗУ". Головне про коронавірус Covid-2019 Станом на 25 лютого загальна кількість інфікованих перевищує 80 000 осіб по всьому світу, а летальних випадків зафіксовано близько 3000.

по всьому світу, а летальних випадків зафіксовано близько 3000. Поширення коронавірусу стрімко зросло в Італії . Там від ускладнень від коронавірусу померло 7 осіб, усі були літніми людьми. Через надзвичайну ситуацію із поширенням вірусу в Італії запровадили обмеження пересування у деяких регіонах. Крім того, уряд Австрії заборонив пропускати поїзди з Італії, щоб запобігти поширенню коронавірусу.



Додамо, що українці, які проживають в Ломбардії, розповіли те, що паніку роздувають ЗМІ, а насправді ситуація куди спокійніше.

. Там від ускладнень від коронавірусу померло 7 осіб, усі були літніми людьми. Через надзвичайну ситуацію із поширенням вірусу в Італії запровадили обмеження пересування у деяких регіонах. Крім того, уряд Австрії заборонив пропускати поїзди з Італії, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Додамо, що українці, які проживають в Ломбардії, розповіли те, що паніку роздувають ЗМІ, а насправді ситуація куди спокійніше. Поза Китаєм найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано в Південній Кореї (763), в Японії (691). Інфікованими є пасажири круїзного лайнера Diamond Princess . На борту лайнера було 3700 людей з 56 країн. Серед них і 25 українців, усі – члени екіпажу.

. На борту лайнера було 3700 людей з 56 країн. Серед них і 25 українців, усі – члени екіпажу. У двох українців підтвердили коронавірус, їх госпіталізували у лікарню в Японії.

20 лютого Україна евакуювала з Китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців. Усі евакуйовані є здоровими, симптомів захворювань у них немає.

та 27 іноземців. Усі евакуйовані є здоровими, симптомів захворювань у них немає. Люди перебувають на обсервації в медичному центрі " Нові Санжари

Через розміщення евакуйованих з Китаю людей у селищі Нові Санжари місцеві жителі 19-20 лютого влаштували масові протести та сутички з поліцією. Під час них постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний. Відтак, щоб заспокоїти настрої людей, до евакуйованих долучилась і міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька. Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 каналу Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.