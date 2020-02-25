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Чіткий алгоритм на випадок підозри коронавірусу

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Як виявити коронавірус: алгоритм дій / Especial

Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька навела чіткий алгоритм дій на випадок, якщо є підозра на коронавірус. Інструкція розповідає як діяти, якщо повернулися з країни, де є випадки зараження коронавірусом, як повинні діяти епідеміологи та як проводять лабораторне дослідження на виявлення інфекції.

Алгоритм заснований на стандартах і рекомендаціях Всесвітньої організації охорони здоров'я.

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Чіткі алгоритми дії для всіх на випадок підозри на коронавірус Covid-2019.

 
Отже, що робити, якщо: 
  • ви повернулися з країни, де зафіксовано випадки захворювання на коронавірус, або ви маєте гостру респіраторну інфекцію;
  • до лікаря прийде хворий на коронавірус;
  • відбуватиметься лабораторне обстеження на виявлення вірусу;
  • епідеміологи будуть проводити лабораторне дослідження на випадок виявлення вірусу.

Алгоритми дій для всіх на випадок підозри на коронавірус

 

Якщо була поїздка до КНР, або в одну з країн, де зафіксовані випадки коронавірусу, слід:

  • спостерігати за станом здоров'я: чи є температура тіла, кашель, утруднене дихання;
  • уникати тісного контакту з людьми, надягнути захисну маску, мити руки з милом;
  • звернутися до лікаря якнайскоріше, або викликати швидку медичну допомогу.
 
Готовність медзакладів 
  • 2,5 тисячі інфекційних боксів;
  • 2 тисячі лікарів інфекційних стаціонарів;
  • 5 тисяч медичних фахівців інфекційних стаціонарів.

Запідозрити коронавірус Covid-2019 лікарі повинні у двох випадках:

  1. Пацієнт з тяжким перебігом гострої респіраторної інфекції та за відсутності іншої етіології, що повністю пояснює клінічну картину та при наявності в анамнезі мандрівки до, або проживання в КНР, а також країнах, де зафіксовані випадки коронавірусу, протягом 14 днів до появи перших симптомів захворювання.
  1. Пацієнт з будь-яким гострим респіраторним захворюванням та хоча б одним із наступних критеріїв в анамнезі протягом 14 днів до появи симптомів:
  • контакт з підтвердженим або ймовірним випадком;
  • особа працювала в медичній установі чи відвідувала установу, де знаходяться на лікуванні пацієнти з підтвердженою інфекцією.
 
Посилання аналізів до лабораторії

Аналізи слід зібрати у хворого, що відвідував КНР, або знаходився у контакті з інфікованими протягом 14 днів до появи симптомів.  Слід відправити зразки до вірусологічної референс-лабораторії ДУ "ЦГЗ МОЗУ".

Головне про коронавірус Covid-2019

  • Станом на 25 лютого загальна кількість інфікованих перевищує 80 000 осіб по всьому світу, а летальних випадків зафіксовано близько 3000.
  • Поширення коронавірусу стрімко зросло в Італії. Там від ускладнень від коронавірусу померло 7 осіб, усі були літніми людьми. Через надзвичайну ситуацію із поширенням вірусу в Італії запровадили обмеження пересування у деяких регіонах. Крім того, уряд Австрії заборонив пропускати поїзди з Італії, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

    Додамо, що українці, які проживають в Ломбардії, розповіли те, що паніку роздувають ЗМІ, а насправді ситуація куди спокійніше.
  • Поза Китаєм найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано в Південній Кореї (763), в Японії (691). Інфікованими є пасажири круїзного лайнера Diamond Princess. На борту лайнера було 3700 людей з 56 країн. Серед них і 25 українців, усі – члени екіпажу.
  • У двох українців підтвердили коронавірус, їх госпіталізували у лікарню в Японії.
  • 20 лютого Україна евакуювала з Китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців. Усі евакуйовані є здоровими, симптомів захворювань у них немає.
  • Люди перебувають на обсервації в медичному центрі "Нові Санжари", на Полтавщині. Там вони проведуть 14 днів, аби переконатися, що у нікого не має збудника коронавірусу Covid-2019.
  • Через розміщення евакуйованих з Китаю людей у селищі Нові Санжари місцеві жителі 19-20 лютого влаштували масові протести та сутички з поліцією. Під час них постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний. Відтак, щоб заспокоїти настрої людей, до евакуйованих долучилась і міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Медицина Лікування Коронавірус 2020 Зоряна Скалецька
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