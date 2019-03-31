Чого не можна робити при вивиху у жодному разі

Вивих може виникнути, коли ви невдало впали на лікоть чи просто вдарилися рукою, ногою, тощо. Під час вивиху заміщуюються кістки.

Після вивиху необхідно зробити три речі:

1) знерухомити суглоб, намагатися ним не рухати;

2) прикласти до травми холодний компрес;

3) випити знеболювальне – за потреби.

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Після цього необхідно терміново звернутися до лікаря, пише Lifehacker.

Який найпоширеніших помилок допускаються після вивиху

1. Ви сподіваєтеся, що вивих самостійно пройде

Вивих дуже близький перелому. Навіть, якщо кістки не пошкоджені, то могли постраждати кровоносні судини та нерви. Це не заживає, біль може зменшитися, але про травму буде нагадувати біль, можливі також обмеження щодо руху.

2. Ви вправляєте вивих самостійно

Можливо, ваша травма – не вивих, а перелом, але симптоми майже не відрізняються. У такому випадку ви можете ще більше пошкодити суглоб/кістки/нерви/м’які тканини. Фахівець відправить на рентген, щоб виявити який тип травми і вже після цього він її зможе поставити остаточний діагноз.

Вивих – симптоми • суглоб збільшився в розмірах, на місці виникла припухлість;

• шкіра або почервоніла, або зблідла;

• сильний біль в області суглоба або ж оніміння;

• неможливість рухати кістками в постраждалому суглобі;

• суглоб виглядає дивно, наприклад, кістка набуває неприродний кут нахилу.



Лікар відправить на рентген, щоб виявити який у вас тип травми

3. Ви зволікаєте з походом до лікаря

Часто вивихи супроводжуються набряком та внутрішньою кровотечею. Чим більше часу проходить з моменту травми, тим більше рідини накопичується навколо суглоба і тим складніше буде його вправити. Тому не варто відтягувати візит до лікаря.

Якщо ж не можете самостійно рухатися – викликайте швидку.

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