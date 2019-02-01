Чоловік підчепив небезпечну інфекцію після вживання немитого яблука

На Івано-Франківщині зареєстровано перший випадок у 2019 році лептоспірозу – інфекцію підчепив чоловік, який з’їв немите яблуко.

Ймовірно, фрукт був забруднений екскрементами миші, йдеться на сайті Івано-Франківського обласного лабораторного центру.

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Лабораторія виявила, що майже 5% мишей, яких відловили у населених пунктах області та дослідили, були інфіковані лептоспірами.

Лептоспіроз – що це? Це небезпечне інфекційне захворювання, спричинене бактерією Leptospira. Без лікування лептоспіроз може призвести до ураження нирок, ураження печінки, менінгіту (запалення мембрани навколо головного і спинного мозку) чи навіть смерті. Бактерія потрапляє у воду із сечею інфікованих тварин, найчастіше – гризунів.

Ставлення частини громадян до мишей як до звичного "атрибуту" житла часто призводить до захворювання на лептоспіроз і не тільки.



Симптоми лептоспірозу

Відомство зазначило, що мишовидні гризуни є переносниками до 40 різних інфекцій, зокрема чуми, сказу, лептоспірозу, лістеріозу, Ку-гарячки, рикетсіози.

Нагадаємо, що 11 січня помер 54-річний львів'янин, в якого діагностували важку форму лептоспірозу.

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