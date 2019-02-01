Чоловік підчепив небезпечну інфекцію після вживання немитого яблука

2563 Читать новость на русском
Фото ілюстративне
Фото ілюстративне / betterhealth.vic.gov.au

На Івано-Франківщині зареєстровано перший випадок у 2019 році лептоспірозу – інфекцію підчепив чоловік, який з’їв немите яблуко.

Ймовірно, фрукт був забруднений екскрементами миші, йдеться на сайті Івано-Франківського обласного лабораторного центру.

Читайте також: Лептоспіроз в Україні: симптоми хвороби

Лабораторія виявила, що майже 5% мишей, яких відловили у населених пунктах області та дослідили, були інфіковані лептоспірами.

 
Лептоспіроз – що це?
Це небезпечне інфекційне захворювання, спричинене бактерією Leptospira. Без лікування лептоспіроз може призвести до ураження нирок, ураження печінки, менінгіту (запалення мембрани навколо головного і спинного мозку) чи навіть смерті. Бактерія потрапляє у воду із сечею інфікованих тварин, найчастіше – гризунів.

Ставлення частини громадян до мишей як до звичного "атрибуту" житла часто призводить до захворювання на лептоспіроз і не тільки.

Симптоми лептоспірозу
Симптоми лептоспірозу

Відомство зазначило, що мишовидні гризуни є переносниками до 40 різних інфекцій, зокрема чуми, сказу, лептоспірозу, лістеріозу, Ку-гарячки, рикетсіози.

Нагадаємо, що 11 січня помер 54-річний львів'янин, в якого діагностували важку форму лептоспірозу.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Китайський Новий рік 2019: особливості святкування
сьогодні
9996
Теги: Здоров'я Медицина Новини Івано-Франківська Інфекція
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому чоловікам не подобаються презервативи: відповідь науковців
17 січня 23:37 Чому чоловікам не подобаються презервативи: відповідь науковців
3662
Що таке булінг, його види і як з ним боротись в школах України
17 січня 20:01 Що таке булінг, його види і як з ним боротись в школах України
3651
Що буде, якщо всі люди стануть вегетаріанцями
17 січня 21:42 Що буде, якщо всі люди стануть вегетаріанцями
1234
Яка користь молочних продуктів і чи потрібно дорослим пити молоко
17 січня 19:42 Яка користь молочних продуктів і чи потрібно дорослим пити молоко
853
Чи справді смартфони небезпечні для здоров'я: дослідження вчених
17 січня 22:41 Чи справді смартфони небезпечні для здоров'я: дослідження вчених
1204
Все про непереносимість лактози: кому загрожує, причини виникнення, симптоми та лікування
17 січня 13:10 Все про непереносимість лактози: кому загрожує, причини виникнення, симптоми та лікування
1511
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук