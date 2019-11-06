Чоловік помер намагаючись з'їсти 50 яєць

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Індієць помер через переїдання
Індієць помер через переїдання / unsplash.com

42-річний індієць, житель штату Уттар-Прадеш помер, намагаючись на спір з'їсти 50 варених яєць.

Як пише Vice, Субхаш Йадав подужав лише 41 яйце, після чого втратив свідомість, і його відвезли до лікарні.

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Йадав гуляв з товаришем по ринку, і той сказав, що Йадав не зможе з'їсти 50 яєць в один присід, як зробив головний герой фільму "Холоднокровний Люк". Вони посперечалися на 2000 рупій (700 гривень).

Чоловік так і не прийшов до тями. Лікарі не назвали точну причину смерті, але сказали, що вона пов'язана з переїданням. Члени сім’ї відмовилися коментувати цю ситуацію.

Схожий випадок стався в Австралії у 2012 році, коли чоловік на спір пив сирі яйця та помер на двадцять восьмому. 

50 яєць можуть мати вагу до 6 кілограм
50 яєць можуть мати вагу до 6 кілограмів

50 яєць можуть важити до шести кілограмів, такої кількості їжі організм не може перетравити. Тому краще уникати змагань з їжею, це може мати смертельні наслідки. 

У чому небезпека переїдання? 

А звичайне переїдання небезпечне тим, що перевантажуються травні системи організму і виникає брак ферментів. Окрім того, є ризик створення завеликого тиску на клапани, що розміщуються між шлунком та дванадцятипалою кишкою і шлунком та стравоходом.

Через це може розвинутись недостатність клапанів органів травної системи із прогресуванням ускладнень. Коли їжа не зможе утримуватись в потрібному місці. 

Також, через неможливість організмом перетравити за один раз велику порцію їжі, переїдання створює умови для розвитку дисбактеріозу кишківника – їжа туди поступає напів перетравлена, і користі з неї організм не отримує. 

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Індія Здорове харчування
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