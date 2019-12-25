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Чоловік помер після наркозу в лікарні, ще шість постраждали

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Пацієнт помер після наркозу / unsplash.com

Шестеро людей постраждали та один пацієнт помер після неякісного наркозу, який вони отримали під час операції в лікарні.

Операцію проводили в лікарні Дніпропетровської області, пишуть "Українські новини".

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У період з 17 по 19 грудня в лікарні під час хірургічних операцій використовувався медичний наркоз, від якого постраждали сім пацієнтів. Хворі з тяжкими ускладненнями були доставлені в Дніпровську обласну клінічну лікарню ім. Мечникова, де одна з постраждалих жінок померла,
– повідомили в місцевій поліції.

У поліції почали розслідування за статтею за невиконання або неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого.

 
Наркоз
Наркоз – медикаментозне втручання в організм, яке допомагає уникнути больового стресу. Адже у відповідь на больовий імпульс в корі головного мозку проходить усвідомлення болю, аби цього не допустити, потрібно блокувати нервові закінчення.


Наркоз не повинен викликати негативних реакцій організму/Фото:Unsplash

У Техасі лікарі використовують гіпноз замість наркозу, щоб заспокоїти пацієнтів під час деяких хірургічних операцій при видаленні пухлин. Тим самим знижується рівень використання лікарських препаратів, що викликають сильну залежність.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Медицина Лікарня
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