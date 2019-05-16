Чоловік проковтнув 116 цвяхів та вижив

В індійському місті Бунді лікарі витягли з органів травлення місцевого жителя більше сотні цвяхів.

43-річного пацієнта Бхола Шанкара (Bhola Shankar) доставили в лікарню зі скаргами на біль в животі, пише Daily Mail.

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Рентген показав, що в його шлунку і кишківнику є величезна кількість сторонніх предметів.

Чоловіка направили на операцію, під час якої хірурги витягли 116 п'ятисантиметрових цвяхів, шматки металу і проводи. Чоловік не зміг пояснити, як вони опинилися в його організмі.



Хірурги витягли 116 п'ятисантиметрових цвяхів у шлунку

Пацієнт перебуває в стабільному стані, його здоров'ю ніщо не загрожує. За словами лікаря Аніла Сайн (Anil Sain), який проводив операцію, чоловікові пощастило, що металеві цвяхи не прокололи його органи. У іншому випадку це могло б призвести до смерті.

Брат Шанкара розповів, що в останні два з половиною роки чоловік приймав ліки від психічних захворювань. Медики підозрюють, що пацієнт страждає на шизофренію.

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