Чоловік, який лікував від гомосексуалізму, зізнався, що сам гей

МакКрей Гейм, автор "лікувальної" програми для перетворення геїв в гетеросексуалів, зізнався, що насправді він сам гомосексуал.

Про свою сексуальну орієнтацію п'ятдесятирічний чоловік повідомив ще в червні, але тепер розповів про це докладніше виданню The Post and Courier.

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У 1999 році Гейм розробив терапевтичну методику Hope for Wholeness, яка за допомогою релігії намагається переконати ЛГБТ-людей змінити ідентичність. Тепер, через двадцять років, він зізнається: "Конверсійна терапія – не просто брехня, але дуже шкідлива брехня, заснована на такій же брехливій рекламі".

Гейм розповів, що був геєм завжди: коли звертався до терапевта за допомогою, коли одружився і коли "лікував" таких же як він людей. Спочатку чоловік потайки одягав речі сестри, а потім помітив, що все частіше звертає увагу на хлопців.



Гейм страждав і не міг зізнатись, що він гей

Гейм ріс в релігійній сім'ї, тому постійно стикався з протиріччями: "У моїй голові гомосексуальність і християнство не могли вкластися разом. Я казав собі, що йду "не тим шляхом", але тіло не слухалося"

До вісімнадцяти років Гейм не зв'язувався з іншими чоловіками, але ситуація змінилася, коли він став жити окремо і потайки відвідувати гей-бари. Проте, він одружився з дівчиною. Надалі дружина Гейма кілька разів заставала його за гей-журналами, після чого він із соромом кидав ці видання в вогонь.

Компанія Гейма досі працює, але у 2017 році його звільнили звідти. Тепер Гейм вирішив вибачитися перед пацієнтами, які пройшли через його програму.

МакКрей Гейм “Я був релігійним фанатиком і завдавав людям біль. Люди говорили, що намагалися покінчити життя самогубством через мене і того, що я їм сказав”.

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