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Чоловік, який один з перших отримає вакцину проти коронавірусу, розповів про її побічну дію

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Розробка вакцини проти коронавірусу / Unsplash

Один з перших добровольців, які отримають вакцину від коронавірусної інфекції, розповів про її можливі побічні ефекти. Вони включають схожі на грип симптоми й підвищену температуру та можуть зберігатися кілька днів.

Великобританець з Оксфордшира Сімеон Куртьє (Simeon Courtie) дав інтерв'ю телепрограмі "Доброго ранку, Великобританія", пише The Daily Mail.

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Він один з перших британців, який пройде через ін'єкції експериментальної вакцини від COVID-19. За словами Сімеона, він очікує підхопити, в найгіршому випадку, жар. Саме про це говорять вчені, що організують експеримент.

Клінічні дослідження розпочалися 23 квітня, але мені перший укол проведуть в наступну середу 29 квітня. Вони думають, що у мене можуть бути симптоми, схожі на грип. У гіршому випадку, ломота в тілі протягом кількох днів і жар. Спочатку мені зроблять перший укол, а через місяць другий або навіть третій, в залежності від того, в яку групу мене визначать,
– розповів доброволець.

З 23 квітня вакцини проти COVID-19 почали давати добровольцям. В експерименті Оксфордського університету беруть участь кілька сотень людей, яких навмисно піддають впливу ослабленого коронавірусу.

Вважається, що вакцина допоможе не тільки захиститися від інфекції, але лікувати її. Результати клінічного дослідження оголосять вже цієї осені. 


Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Велика Британія Вакцинація Здоров'я Лікування
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