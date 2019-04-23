Чоловіки частіше за жінок прикидаються недоступними заради сексу

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Чоловіки частіше прикидаються заради сексу
Чоловіки частіше прикидаються заради сексу / pixabay.com

Жінки в спілкуванні з потенційними партнерами виявилися прямолінійними, а чоловіки – схильні до натяків.

Норвезькі вчені запросили 435 студентів взяти участь в анонімному опитуванні, пише PsyPost.

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Учасників попросили згадати, коли вони останній раз з ким-небудь фліртували: наскільки привабливими вони відчували себе в той момент, якою була реакція у відповідь і за якими сигналами вони це вирахували.

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Хлопці стриманіші на побаченнях 

Студентки рідко грали в недоторканих: навпаки, вони іноді трохи перебільшували свою зацікавленість в сексі. Хлопці ж стримували свої бажання.

Побачення могло закінчитися сексом, якщо хлопець дівчині дуже сподобався зовні. Що стосується хлопців, вирішальним фактором для них був їхній власний досвід і як давно у них був секс.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Психологія Секс Здорове життя
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