Чоловіки переносять COVID-19 ще важче, ніж вважали раніше: нове дослідження

Чоловіки помирають від коронавірусу більш ніж удвічі частіше за жінок. Окрім того, вони переносять коронавірус значно гірше, ніж фахівці думали раніше.

Згідно з новим дослідженням китайських лікарів, опублікованим на Frontiers in Public Health, жінки та чоловіки мають однакові шанси заразитися коронавірусом. Однак у чоловіків значно частіше виникають ускладнення й вони частіше помирають.

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Лікар Пекінського госпіталю Тонг на ім'я Цзінькуй Ян зі своїми колегами з Уханьского об'єднаного госпіталю проаналізували анамнези 1099 китайських пацієнтів з COVID-19 та 524 пацієнтів, які раніше постраждали від ще одного вірусу, який викликає атипову пневмонію – SARS.

Важливо, що у вибірку увійшла приблизно однакова кількість жінок та чоловіків одної вікової групи, але понад 70% з усіх померлих пацієнтів були чоловіками. Відтак, дослідники вкотре підтвердили, що серед чоловіків рівень смертності був приблизно удвічі з половиною рази вищим, ніж серед жінок. Також вчені виявили, що аналогічна тенденція спостерігалась й у вибірці пацієнтів з SARS.



Кількість пацієнтів з легкою і середньою, а також з важкою і критичною формою коронавірусу / Frontiers in Public Health

Вони зазначають, що білок ACE2, який допомагає обом хворобам атакувати клітини організму людини, має тенденцію бути присутнім у чоловіків на більших рівнях, ніж у жінок. Зазначимо, що рівень АСЕ2 істотно підвищений у людей, які страждають на діабет і серцево-судинні захворювання (ще одні дві групи, які у підвищеній зоні ризику).

Поки що недостатньо даних, аби зрозуміти, чому при атаках COVID-19 чи SARS існують гендерні відмінності. Для остаточного підтвердження результатів необхідно провести дослідження більш масштабного рівня. Однак ці попередні дані вже можна взяти до уваги для коригування медичних протоколів. Результати проведеної роботи вказують на необхідність окремого спостереження за чоловіками в період перебігу коронавірусу.

Дослідники зазначають, що літнім пацієнтам чоловічої статі необхідно надати можливість отримати додатковий догляд і шанс оперативно потрапити у відділення інтенсивної терапії.

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