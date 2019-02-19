Чоловіки по-іншому реагують на біль, ніж жінки

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Чоловіки по-іншому реагують на біль, ніж жінки
Чоловіки по-іншому реагують на біль, ніж жінки / Фото з вільних джерел

Канадські психологи з Університету Макгілла в Монреалі прийшли до висновку, що чоловіки мають кращу больову пам'ять у порівнянні з жінками.

Учасникам, віком від 18 до 40 років, прикладали до передпліччя гарячий предмет, температура якого поступово росла, пише Tages anzeiger.

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Експеримент добровольці могли у будь-який час перервати.

Через певний час учасники повинні були кілька разів стиснути кулак, щоб було досить болісно. У добровольців до цього руки були перетягнуті манжетою (для автоматичного вимірювання тиску), яка заважала постачання кінцівки кров'ю.

Наступного дня експеримент повторили. Чоловіки відчували біль значно сильніше, ніж попереднього разу. Їх стрес-реакція також виявилася сильнішою.

via GIPHY

У жінок, навпаки, такого ефекту не спостерігалося. У жінок другий експеримент здавався менш болісним, ніж перший, ніби вони до нього звикли.

Больова пам'ять виявилася залежною від обставин. Коли біль чоловікам завдавав інший керівник експерименту в іншій будівлі, вони не відчували її сильніше. А от зміна обставин для жінок не мала жодного значення.

Схожий взаємозв’язок вчені вирішили вивчити на гризунах. Вчені блокували короткочасну пам'ять за допомогою медикаментів. Їх стрес-реакція на другу больову атаку виявилася такою ж, як і в перший раз. Тобто обставини не спричинили у них негативних очікувань.

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Теги: Здоров'я Психологія дослідження
Джерело: 24 Канал
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