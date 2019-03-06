Чоловіки все частіше мають алергію на оргазм

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Алергія на оргазм у чоловіків
Алергія на оргазм у чоловіків / pixabay.com

Синдром посторгазмічного нездужання (POIS) у чоловіків може зустрічатися набагато частіше, ніж вважалося – просто його рідко діагностують.

Синдром супроводжується такими симптомами, як порушення мови, проблеми з пам'яттю, погіршення настрою, зниження зору, головний біль, лихоманка, пітливість після еякуляції. Стан триває від декількох годин до декількох днів, пише Sexual Medicine Reviews.

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Вперше діагноз поставили у 2002 році, в світі зареєстровано всього близько 50 випадків хвороби. Однак вчені вважають, що страждають від недуги набагато більше чоловіків. 

Серед причин синдрому називають аутоімунні захворювання, алергію на компоненти сперми, дисбаланс хімічних речовин в мозку. Крім того, більше половини пацієнтів з цим діагнозом повідомляють про передчасну еякуляцію, але зв'язок між цими явищами не зрозумілий.

Аналіз присвячених синдрому робіт показав, що з 33 пацієнтів 29 мали алергічну реакцію при ін'єкціях власної сперми в плече. При введенні плацебо реакції не спостерігалося. 

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Секс Здорове життя Чоловіче здоров’я Алергія
Джерело: 24 Канал
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