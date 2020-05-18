Чому чоловіки частіше відмовляються від носіння маски

Більшість чоловіків ігнорують захисні маски, тому що вважають їх проявом слабкості. На їхню думку сильно впливають стереотипи про гендерні ролі.

Про це свідчить такий опитування, яке організували вчені з Мідлсекського університету в Лондоні та Інституту Берклі в Каліфорнії, пише New York Post.

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"Деякі чоловіки вважають, що COVID-19 їх не торкнеться і залишають маски вдома", – пишуть співавтори дослідження Валеріо Капрара і Елен Барсело. Але дані Китаю, Іспанії, Італії та Нью-Йорка говорять про інше: саме чоловіки, а не жінки, частіше вмирають від коронавірусу.

В опитуванні взяли участь 2459 осіб, 51% з них – чоловіки. В основному всі респонденти живуть у великих містах, їм від 25 до 54 років.

Чому чоловіки відмовляються від масок

Для чоловіків носіння маски – це щось ганебне, те, що виставляє їх в не найкращому світлі перед оточенням, – розповіли дослідники.

Інше опитування, проведене Інститутом Геллапа у квітні, показав, що тільки 29% чоловіків можуть сказати, що завжди надягають маску, якщо виходять з дому. Серед жінок це 44%. І така тенденція спостерігалася ще кілька років тому, під час спалаху атипової пневмонії – тоді жінки також носили маски набагато частіше.

Автори опитування вважають, що вся справа в інформуванні населення в галузі охорони здоров'я – воно просто не розраховане хлопчиків і дорослих чоловіків. Оскільки гендерні стереотипи досі занадто сильні, про засоби слухають і розповідають в основному жінки: мами, вчительки в школах, медсестри і т. д.

Якщо акценти змістяться на патріотизм, дисципліну й особисту відповідальність, то носіння маски серед чоловіків стане почесною справою, – вважають дослідники.

Як користуватися маскою проти коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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