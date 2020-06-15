Чому деякі люди багато їдять, але не повніють
Після ряду досліджень вченим стало зрозуміло, чому деякі люди не товстіють, навіть коли багато їдять. Виявилося, що цим худорлявим "щасливчикам" властива певна генетична мутація.
Наукові фахівці зібрали дві групи людей: в одну входили стрункі учасники, які не втрачали форми навіть коли спеціально для експерименту починали їсти більше, харчувалися фастфудом, пише Cell.
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В іншу – ті, чия вага збільшувалася через харчові звички і змінювався при зміні раціону. Коли медики порівняли ДНК представників двох категорій, стало зрозуміло, що першу складають власники унікальної мутації в гені ALK, який перебував у них в "сплячому" стані.
Цей ген активізується в клітинах головного мозку. Його активність, як було встановлено, корелює з повільнішими метаболічними процесами, що впливають на розмір талії, рівні холестерину і цукру в крові.
Гени впливають на масу тіла / Фото unsplash.com
Вчені проводили випробування на дрозофілах і гризунах, яким штучно то "вимикали" ALK, то, навпаки, стимулювали його активність.
Коли експериментатори деактивували ген, обмін речовин прискорювався і жир витрачався організмом набагато інтенсивніше навіть у стані спокою. Подібний ефект дослідники пов'язують з тим, що відключення ALK веде до підвищення концентрації стресового гормону кортизолу в жировій тканині.
Медики мають намір використовувати ці дані для розробки технології, ефективної для боротьби з ожирінням.