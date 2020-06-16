Імунна система дітей звикла до контакту з коронавірусами, оскільки часто стикається зі звичайною застудою. Тому діти переносять новий вірус набагато легше за дорослих.

Добре відомо, що ймовірність померти від COVID-19 у дітей вимірюється тисячними частками відсотка, чого не можна сказати про звичайний сезонний грип, пишет The Daily Mail.

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Виявилося, їхні тіла звикли боротися з різними типами застуди. Вона може провокуватися чотирма нешкідливими типами коронавірусу, і звичайна середньостатистична людина застуджується від 2 до 4 разів на рік.

А дитина переносить до 12 застуд на рік, і вчені вважають, що внаслідок цього у неї є підвищена резистентність до COVID-19, якою не володіють дорослі.



Діти часто стикаються з коронавірусами / Фото unsplash

Чому діти не вразливі до коронавірусу

Вчені Оксфордського університету вважають, що реакція організму на COVID-19 залежить від уже наявного імунітету до всіх коронавірусів. Є припущення, що багато дітей і молоді люди мають в організмі Т-клітини, які вже зустрічалися з коронавірусом. Вони забезпечують додатковий захист від патогенів. Але після 30-35 років кількість подібних клітин, які звикли атакувати коронавіруси, різко знижується.

У дитячому організмі вірус сприймається, як щось абсолютно нове. Т-клітини накидаються на нього і знищують до того часу, поки він не викликав яких-небудь серйозних наслідків.

На частку коронавірусів припадає 30% всіх застуд, але не дуже добре встановлено, як багато простудних захворювань викликається бета-коронавірусами, які також провокують важкі інфекції грудної клітки у самих юних і найстарших пацієнтів.