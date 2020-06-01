Люди старше 65 років в сім разів частіше за інших діляться на своїх сторінках в соцмережах фейковими новинами. Тепер дослідники намагаються зрозуміти, чому так відбувається.

Знайти пояснення набагато складніше, ніж здається на перший погляд, стверджують психологи з Гарвардського університету.

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Є припущення, справа в зниженні когнітивних здібностей, яке відбувається з віком. Але це було б спрощенням, пояснила Надя Брашір, співавтор дослідження і фахівець в області когнітивної психології.

Люди похилого віку стають жертвами інших видів шахрайства з тією ж імовірністю, що і молоді – ні частіше, ні рідше.

У соціальних мережах є якась специфіка, яка змушує людей похилого ділитися дезінформацією,

– розповіла Брашір.

Розуміння технологій

Найбільш очевидне пояснення такої поведінки в тому, що люди похилого віку не так добре розуміються в цифрових технологіях, як мілленіали та зумер. Також існує сильний перекіс в політичних поглядах тих, хто постить фейки – частіше це роблять консерватори і праві радикали.



Літні люди частіше вірять у фейки / Фото unsplash.com

Але і ці пояснення не можна сприймати як абсолютну істину, говорить Брашір. Адже багато людей похилого віку зараз стежать за розвитком технологій, а ліберали теж уразливі перед дезінформацією.

Соціальні зміни

Найімовірніше, справа криється в соціальних змінах, які відбуваються в міру дорослішання людини. Чим старше ми стаємо, тим зменшується наше коло спілкування і менше "периферійних знайомих" – людей, з якими ми спілкувалися в останній раз років 10 тому, але вони до цього часу висять в друзях.

Все це призводить до того, що з віком залишається дуже мало тих, кому ми можемо довіряти.

Літня людина бачить новину, якою поділився його друг, і автоматично робить висновок, що цьому можна вірити. У той час як молоді люди звикли до будь-якого посту, навіть від близького, ставитися скептично

Крім того, люди похилого віку в цілому підходять до репосту не так, як молодь. Вони не завжди інтерпретують це як однозначну згоду з інформацією, а просто вважають, що зберегли собі на сторінку щось цікаве. А нерозуміння того, як працюють алгоритми в соцмережах, призводить до того, що чим більше вони зберігають собі фейкових новин, тим частіше натикаються на них в інтернеті.