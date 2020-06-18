Ще раніше вчені виявили, що люди з першою групою менш вразливі до COVID-19. Натомість люди з другою групою вразливіші до захворювання та найгірше переносять інфекцію.

Групи крові класифікуються за наявністю або відсутністю певних антигенів на поверхні еритроцитів, а також частково на лейкоцитах, тромбоцитах і інших клітинах тканин. Дослідження, опубліковане у журналі New England Journal of Medicine, підтверджує, що люди з деякими групами крові й справді вразливіші до коронавірусу.

До теми Люди з якою групою крові мають найнижчий ризик зараження коронавірусом

Дослідження, в якому брали участь вчені з Італії, Іспанії, Данії, Німеччини та інших країн, порівнювало близько 2000 пацієнтів із тяжким перебігом COVID-19 та ще кілька тисяч людей, які були здоровими, безсимптомними або з легкими симптомами коронавірусу.

Дослідники пов'язують варіанти шести генів з вірогідністю виникнення важких захворювань і прив'язують деякі групи крові до можливого підвищеного ризику.



Деякі групи крові вразливіші до COVID-19 / Фото: Unsplash

Чому люди з першою групою крові можуть легше переносити COVID-19

Організм людей з першою групою крові краще розпізнає певні білки та ідентифікує їх, як чужі. До прикладу, під час спалаху тяжкого респіраторного синдрому (SARS-CoV-1) було відмічено, що люди з першою групою крові мають менше шансів отримати важкий перебіг захворювання.

Втім, цікаво, що ця ж група вразливіша до деяких інших інфекційних захворювань, включаючи холеру, інфекції сечовивідних шляхів та до бактерій хелікобактер пілорі, які можуть спричинити виразку та рак шлунка.