Канадські психологи з'ясували, чому люди найчастіше хочуть спочатку почути погані новини, а вже потім перейти до хорошої.

Як експеримент вчені розмістили в фейсбуці два посилання про вихід на пенсію.

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У першому у людей запитували, чи хочуть вони дізнатися більше про пенсійні надбавки, а в другому було питання: "Стурбовані ви майбутньою пенсією?". Кількість переходів за другим посиланням було вище на 43%.

Чому люди хочуть чути спочатку погане?

Співавтор наукової роботи Девід Хардісті пояснює, що люди відтягують зустріч з негативною інформацією набагато рідше, ніж заведено думати.



Очікування поганої новини посилює стрес / good.kz

Річ у тім, що сам процес очікування тільки посилює негативні емоції.

Психологи відзначають, що в багатьох ситуаціях бажання отримати позитивний досвід сильніше, ніж прагнення пережити негатив і швидше забути про нього.

Але якщо мова йде про швидку і неминучу втрату та збитки, більшість вважатиме за краще не відкладати неминуче, а пережити все це скоріше.