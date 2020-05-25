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Чому люди зраджують: психологічне дослідження

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Чому зраджують
Чому зраджують / unsplash.com

Американські психологи виявили основні причини, через які люди зраджують своїм партнерам. Незадоволеність відносинами – основна причина, а ось зацікавленість в людині, з якою зраджують, виявився не настільки важливим фактором.

Про дослідження, яке опублікували в The Journal of Sex Research, пише PsyPost.

Також на тему: Як чоловіки і жінки реагують на зраду

До вибірки увійшли 545 користувачів сайту AshleyMadison, де збираються одружені люди, які шукають відносин на стороні.

Більшість опитаних (81%) – чоловіки, середній вік, яких – близько 48 років. У анонімній анкеті респондентів попросили уточнити причини, через які вони пішли на зраду.

Люди зраджують через незадоволенысть стосунками
Люди зраджують через незадоволеність стосунками / unsplash.com

Результати дослідження

Як правило, учасники говорили про розчарування в теперішніх відносинах – і про те, що вони розлюбили свою половинку.

При цьому особистість нової людини, яка з'явилася в їхньому житті, не грала великої ролі.

І чоловіки, і жінки, для яких випадковий секс був чимось прийнятним, і до невірності ставилися досить легко. Жінки й ті учасники, які не були задоволені теперішніми відносинами, часто шукали романи на стороні від почуття самотності – в парі їм не вистачало уваги.

Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини Здоров'я Лікування Здоров'я Сімʼя Психологія Секс
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