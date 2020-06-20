Люди вже почали говорити про "другу хвилю", яка вражає Китай та Іран. Але, як пише видання The Conversation, концепція другої хвилі є хибною і створює небезпечні непорозуміння у часи пандемії.

Ідея другої хвилі випливає з хибного порівняння із сезонністю вірусу грипу, йдеться у статті вірусолога Джеремі Россмана з Кентського університету для The Conversation.

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Коронавірус і грип мають різну "поведінку"

На початку пандемії багато експертів обговорювали подібність між SARS-CoV-2 та вірусом грипу – вони викликають респіраторні інфекції. Через це було припущено, ніби COVID-19 поводитиметься аналогічно пандемії грипу. Однак це дуже різні віруси з різною поведінкою.

COVID-19 має набагато більший показник летальності у порівнянні з грипом, а також значно вищий рівень госпіталізації та важкої інфекції.

Також грип – це сезонний вірус. Щороку випадки грипу починаються на початку осені, збільшуються протягом зими, а потім припиняються, наближаючись до літа.

Невідомо, чи коронавірус є сезонним

Під час цієї пандемії вірус заразив північну півкулю навесні 1918 року, а потім повернувся з більшою силою восени цього ж року.

Привабливо вважати, що COVID-19 знизиться чи зникне влітку, тільки щоб знову з'явитися, коли погода стає холоднішою. Але ми не знаємо, чи COVID-19 є сезонним вірусом,

– пише видання.

Окрім сезонності, є й інша причина, чому ідея другої хвилі помилкова. Концепція передбачає, що друга хвиля вірусу – це щось неминуче та властиве хворобі. Але це враховує важливість проведених профілактичних заходів і робить людей безпорадними перед патогеном.

Відмова від карантинних обмежень призведе до збільшення випадків хвороби.

Зменшення поширення хвороби залежить від дій людей

"Ми не у владі вірусу, ні зараз, ні в майбутньому. Це обнадійлива новина, але вона лягає тягарем відповідальності на всіх нас. Ми повинні продовжувати боротися, але водночас не маємо боятися неминучої другої хвилі", – йдеться у матеріалі.