Чому пандемія коронавірусу так швидко поширилася: версія США

Пандемія коронавірусу так швидко поширювалася та призвела до високої смертності через виключення Тайваню з Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Країні не дозволили ділитися інформацією про кількість випадків COVID-19 та смертність, пише The Guardian з посиланням на звіт урядової комісії США.

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У відомстві зазначили, що виключення Тайваню з ВООЗ сприяло "критичній затримці" у своєчасному отриманні інформації щодо поширення коронавірусу, а також точних вказівок для країн від організації.

Якби Всесвітня організація охорони здоров'я дозволила медикам Тайваню на початку січня ділитися інформацією з урядами всього світу, вони б мали повнішу інформацію і могли скоригувати політику у сфері охорони здоров'я,

– йдеться у звіті

У США зазначають, що неодноразово сперечалися через таку політку ВООЗ щодо Тайваню. А сам Тайвань стверджує про домовленість між ВООЗ та КНР у "політичних цілях".

В країні наголошують, що ВООЗ не відповіла їм на запит щодо надання інформації про COVID-19, а також звинувачують організацію у неточному звіті щодо кількості випадків коронавірусу в межах Тайваню.

Китай та ВООЗ звинувачення відкидають та стверджують, що Тайвань отримав усю необхідно допомогу. Та зазначають, що представляти острів в організації може лише КНР.

Хто звинувачує Китай у поширенні вірусу?

Основним обвинувачем Китаю є президент США Дональд Трамп. Він неодноразово звинувачував КНР у поширенні коронавірусу. Також він неодноразово робив різні вкиди у ЗМІ, але ніяких доказів не надавав. На захист КНР стали Росія та Іран. Європейські країни займають не таку радикальну позицію й просять Китай провести незалежне розслідування.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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