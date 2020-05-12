Чому тести на коронавірус так часто помиляються

Тести на коронавірусну інфекцію та антитіла дійсно можуть не показувати наявність COVID-19 в організмі. Причому, на різних стадіях захворювання, а не тільки протягом перших трьох днів після зараження, як вважалося раніше.

Про це повідомила докторка біологічних наук, професор Школи системної біології GMU (США) Анча Баранова, передає eadaily.

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Тест, взятий на першій стадії захворювання, коли ще немає ніяких видимих ​​симптомів, не вказує наявність антитіл, тому що організм пригнічує вірус за рахунок інтерферонів.

На другій стадії з кашлем, температурою та іншими ознаками захворювання організм також може активувати додатковий захист. Антитіла можуть не вироблятися і в разі прийому противірусних препаратів.

При цьому перемога над вірусом не є одужанням, пневмонія цілком може продовжувати розвиватися. Тест же показує відсутність антитіл, тому що імунна система на зараження не реагує.

На найважчій третьої стадії, як правило, клінічна картина повністю зрозуміла. Але вірусу теж вже може не бути, хоча людина вже потрапила в реанімацію через загострення хронічних захворювань або так званого цитокінового шторму – неконтрольованого запалення, при якому уражаються тканини,

– розповіла біолог.

Вірус вже зробив свою справу й одужання залежить не від його наявності, а від внутрішніх резервів організму, за допомогою яких він бореться з наслідками інфікування. При цьому тест знову може дати негативний результат на коронавірус.



ПЛР-тести в Україні / Інфографіка 24 каналу

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