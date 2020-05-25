Чому варто їсти спаржу: 5 корисних властивостей

Спаржа – рослина, яка є зовсім незвичною для українців, однак нещодавно про неї почали говорити частіше. Вона дуже популярна саме у європейських країнах. Її вживають у різному вигляді. Однак чому спаржа корисна і з чим вона найкраще смакує – читайте далі.

Про це в ефірі ранкового шоу на 24 каналі розповіла дієтологиня Світлана Фус. Вона зазначила, що спаржа є корисною не лише для гарного самопочуття, але й допомагає функціонувати окремим органам, а також впливає на схуднення.

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Корисні властивості спаржі

покращує травлення;

поживна;

низькокалорійна;

покращує зір;

добре впливає на сечовидільну систему.

Спаржа – незвичний продукт для українців, адже її майже не вирощують в Україні. Зазвичай у супермаркетах можна придбати лише імпортний продукт.

Однак, за словами дієтологині Світлани Фус, зараз ця рослина набирає популярності, саме тому, найімовірніше, зовсім швидко стане гарною індустрією.

► У якому вигляді її вживати

Спаржу можна приготувати по-різному. Дієтологиня радить використовувати її як гарнір – споживати з рибою чи м'ясом.

"Зазвичай готую на пару або приварюю. Однак вона буває різна. Чим біліша вона, молодша, тим м'якша. А найкраще ввечері з'їсти її з часниковим соусом. Це просто неперевершено", – зауважила дієтологиня.

Приготована спаржа / Фото vsmak

За словами Світлани Фус, спаржа дуже ситна. Достатньо лише приблизно 100 грамів для 1 порції, аби повноцінно повечеряти.

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► Спаржа не дешева, однак її можна замінити

В Україні кілограм спаржі коштує понад 200 гривень. Звісно, часто споживати цей продукт – не усім по кишені. Це одна з основних перешкод, чому спаржа не є популярною в Україні.

Однак дієтологиня запевнила, що нерідко цей продукт можна замінити не менш корисним.

Можна замінити стручковою квасолею. Вона має схожі поживні властивості, як у спаржі. Такий продукт має бути в раціоні,

– запевнила дієтологиня.

Стручкова квасоля доступна для людей цілий рік, адже її можна купити навіть у замороженому вигляді.

Приготована стручкова квасоля / Фото klopotenko.com