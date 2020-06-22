Науковці за допомогою комп'ютерної томографії носа виявили, як COVID-10 "вимикає" рецептори нюху та як це впливає на тривалість відновлення нейронів.

Про втрату нюху при COVID-19 було відомо давно. Зараз науковці встановили що при коронавірусі характер втрати запаху відрізняється від того, що виникає під час застуди, пише Science Alert.

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Часто люди з COVID-19 повідомляли про раптову втрату нюху, а потім про раптове повернення до нормального стану через тиждень або два після одужання.. Велика частина з цих людей розповідали про те, що в них не було нежитю, тому втрату нюху не можна назвати закладеністю. Для інших втрата запаху була тривалішою.

Як саме коронавірус впливає на сприйняття запаху

Експерти виявили, що та частина носа, яка відповідає за нюх, заблокована набряклими тканинами й слизом. Інша частина носа і пазух має нормальний вигляд, і у пацієнтів немає проблем з диханням через ніс.

Спочатку експерти думали, що вірус може заражати і руйнувати нюхові нейрони. Це клітини, які передають сигнал від молекули аромату в вашому носі в область мозку, де ці сигнали інтерпретуються як "запах".

Однак міжнародне дослідження показало, що білки ACE2, необхідні вірусу для проникнення в клітини, не виявлені на нюхових нейронах. Але вони були виявлені в клітинах, які називаються "сустентакулярними клітинами", вони підтримують нюхові нейрони.

Ці клітини, ймовірно, пошкоджує вірус і імунна відповідь викликає набряк, але залишає нюхові нейрони неушкодженими. Коли імунна система впорається з вірусом, набряк спадає, і молекули запаху матимуть вільний шлях до неушкоджених рецепторів, а нюх повернеться до норми.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу