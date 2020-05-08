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Чому за добу зафіксували майже рекордну кількість смертей від COVID-19

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Скільки людей в Україні померли від коронавірусу
Скільки людей в Україні померли від коронавірусу / EPA

За минулу добу в Україні зафіксували рекордну кількість померлих внаслідок коронавірусного захворювання. У МОЗ заявили, що така кількість смертей насторожує, але не усі вони сталися за минулу добу.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, пише LB.ua.

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У щоденному зведенні МОЗ щодо ситуації поширення коронавірусу в Україні опублікованому 8 травня йдеться про 21 новий летальний випадок від недуги.

Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко сказав, що цифра насторожує, але вона відображає не кількість померлих протягом дня, а кількість отриманих повідомлень про померлих, у яких виявлено коронавірус. 

Віктор Ляшко
Частина з них, можливо, померла в попередні дні, минає день-два на дослідження матеріалу і на включення в статистику. Потрібно дивитися показники в динаміці”.

Коронавірус в Україні: яка ситуація сьогодні

  • За останню добу захворіли 504 людини. Серед нових хворих – 44 дитини і 98 медпрацівників. 237 осіб госпіталізовано.
  • Загальна кількість заражених з початку епідемії – 14 195, серед них – 2 758 медичних працівників.
  • За добу одужали 310 людей – рекордна кількість наразі. Всього пацієнтів, які побороли коронавірус, в Україні є 2 706.
  • На жаль, підтверджено 21 новий летальний випадок (загальна кількість смертей – 361). За словами Степанова, усі люди також мали інші супутні захворювання.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус в Україні Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Віктор Ляшко Карантин в Україні 2020
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