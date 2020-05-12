Чому в жінок росте волосся над губою та навколо сосків

Деякі жінки відчувають незручності через ріст волосся в нетипових для жінок ділянках тіла, зокрема над верхньою губою, навколо ореолів сосків чи на животі. Говорити про проблему можна лише у випадку, якщо волосся почало рости раптово, є темним та жорстким і у вас виникли й інші проблеми зі здоров'ям.

Про те, чому в жінок з'являється волосся в нетипових зонах і коли це стає проблемою, розповіла лікарка-гінеколог, ендокринолог Тетяна Осауленко, пише WONDER Україна.

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Підвищений ріст волосся в зонах, які чутливі до гормонів, у жінок називається гірсутизмом. Такими чутливими зонами є верхня губа, підборіддя, плечі, груди, соски, живіт, спина, стегна та сідниці.

Втім, коли говорять про гірсутизм, йдеться тільки про темне та жорстке волосся – таке, як росте під пахвами. М'яке пушкове волосся гірсутизмом не вважають.

Основною причиною розвитку гірсутизму є надлишок в жіночому організмі стероїдних чоловічих гормонів – андрогенів.

Варто розуміти, що якщо у вас ростуть кілька волосинок навколо сосків і ще кілька – внизу живота, це не привід для хвилювань. Втім, якщо волосся раніше не було, а потім воно раптово почало з'являтись, звернутися до лікаря треба.



Чому у жінок росте волосся у нетипових зонах / Фото Unsplash

Причини посиленого росту волосся у жінок

Спадковість. Крім того, підвищений ріст волосся може спостерігатися у представників східних і південних етносів. Це нормальна фізіологічна особливість (гіпертрихоз), яка не потребує лікування.

Підвищена чутливість волосяних фолікулів до андрогенів або ж підвищена кількість рецепторів на цих ділянках. При цьому рівень гормонів може бути в нормі.

Збій в роботі яєчників чи наднирників – зокрема, синдром полікістозних яєчників або вроджена недостатність кори наднирників.

Іноді посилений ріст волосся спостерігається при підвищенні пролактину та тиреотропного гормону (гормону, який регулює роботу щитоподібної залози).

Часто гірсутизм – як і акне, себорея чи випадіння волосся на голові – є сигналом про гормональні проблеми. Але якщо, крім росту волосся на цих ділянках, вас більше нічого не турбує, то, ймовірно, це особливість вашого організму.

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